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Главный инженер МЗКТ, оправданный после 4 с половиной лет СИЗО, требует компенсацию от государства
Источник материала: Onliner
Сегодня суд Московского района рассмотрит иск Андрея Головача к Министерству финансов (именно оно отвечает за государственные деньги). Головач требует компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей в течение 4 с половиной лет. Главный инженер требует от государства 50 тысяч рублей.
В суде Андрея Головача представляет адвокат, самогó главного инженера на заседании нет. Оно стартовало в 10:20.
— Он полагает, что органами следствия и суда ему причинены нравственные и физические страдания, — говорит адвокат. — В глазах людей пострадало его доброе имя и репутация.
Адвокат говорит, что на протяжении срока нахождения под стражей у него было подорвано здоровье, он был лишен семьи, «семья находилась на грани распада».
Коротко о деле главного инженера МЗКТ
Дело Андрея Головача стартовало 5 мая 2015 года. В этот день сотрудники ГУБОПиК задержали его по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, взятки главный инженер брал «за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента». В деле якобы было 35 эпизодов взяток. С того дня Андрея Альбертовича заключили под стражу и отправили в СИЗО на Володарского.
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