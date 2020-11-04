Главный инженер МЗКТ, оправданный после 4 с половиной лет СИЗО, требует компенсацию от государства

Источник материала: Onliner

Сегодня суд Московского района рассмотрит иск Андрея Головача к Министерству финансов (именно оно отвечает за государственные деньги). Головач требует компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей в течение 4 с половиной лет. Главный инженер требует от государства 50 тысяч рублей.

В суде Андрея Головача представляет адвокат, самогó главного инженера на заседании нет. Оно стартовало в 10:20.

— Он полагает, что органами следствия и суда ему причинены нравственные и физические страдания, — говорит адвокат. — В глазах людей пострадало его доброе имя и репутация.

Адвокат говорит, что на протяжении срока нахождения под стражей у него было подорвано здоровье, он был лишен семьи, «семья находилась на грани распада».

Коротко о деле главного инженера МЗКТ

Дело Андрея Головача стартовало 5 мая 2015 года. В этот день сотрудники ГУБОПиК задержали его по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, взятки главный инженер брал «за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента». В деле якобы было 35 эпизодов взяток. С того дня Андрея Альбертовича заключили под стражу и отправили в СИЗО на Володарского.





Суд Фрунзенского района приговорил главного инженера МЗКТ к 8 годам лишения свободы, но мужчина подал апелляцию в Минский городской суд. Тот отменил решение Фрунзенского суда и назначил новое рассмотрение в новом составе. Прокуратура написала протест на это решение городского суда. Коллегия городского суда этот протест отклонила.

В итоге 5 февраля 2019 года судья Фрунзенского района Юлия Близнюк зачитала Андрею Головачу оправдательный приговор. Суд признал главного инженера МЗКТ невиновным в получении взятки в особо крупном размере и оправдал его по всем 35 эпизодам. Но прямо в зале суда в этот же день Андрея Головача взяли под стражу «по вновь открывшимся обстоятельствам». Он снова попал в СИЗО.





Параллельно с расследованием нового дела прокуратура опротестовывала оправдательный приговор в отношении Головача. Сначала в Минском городском суде, но тот протест отклонил. Отклонил протест и Верховный суд. 19 июля 2019 года суд Первомайского района полностью оправдал Андрея Головача.





В конце июля Генеральная прокуратура опротестовала приговор, но Минский городской суд 16 августа оставил оправдательный приговор в силе.





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