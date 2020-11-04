УК: нарушение равноправия граждан карается до двух лет лишения свободы

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В Уголовном кодексе есть статья, о существовании которой многие, вероятно, не подозревают. Речь в ней идет о нарушении равноправия граждан, за что предусмотрена существенная ответственность.

«Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина, — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения».