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YouTube заполонили трансляции с фейковыми результатами выборов в США

04.11.2020 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США в самом разгаре горячая пора. Только что там завершилось голосование на выборах президента. Правда, окончательные результаты огласят только после подсчета всех голосов, а это затруднительно из-за того, что на этот раз многие голосовали по почте. Впрочем, все это не помешало желающим хайпануть — заполонить YouTube прямыми эфирами с фейковыми результатами выборов.

Администрация YouTube сообщила о массовой блокировке таких «прямых эфиров». Любопытно, что их запустили не только безвестные, но и крупные каналы с количеством подписчиков более миллиона. Все ребята подстраиваются под запросы вроде «LIVE 2020 Presidential Election Results» и «Election Results 2020». Зачем все это надо? В первую очередь — быстро заработать на показе рекламы.

Что касается самих выборов в США, то пока никакой конкретики нет. По состоянию на 9:45  Дональд Трамп набирает 213 голосов выборщиков, а Джо Байден — 220 голосов. Но это ничего не значит, так как еще не подсчитаны голоса в нескольких ключевых штатах. Для победы кандидату в президенты нужно набрать 270 голосов.

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В США в самом разгаре горячая пора. Только что там завершилось голосование на выборах президента. Правда, окончательные результаты огласят только после подсчета...
 
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