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Нацбанк расширяет возможности электронных денег
Источник материала: Onliner
В Беларуси вносятся
C 1 января 2021 года для юридических лиц и ИП снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.
С 1 января 2021 года банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь (далее — банки) смогут оказывать юрлицам и ИП услуги обмена электронных денег одной системы на другую.
После официального опубликования постановления №328 исключается норма, устанавливающая для юрлиц и ИП конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юрлицом или ИП.
Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Все расчеты электронными деньгами при эмиссии, распространении и погашении электронных денег осуществляются только в белорусских рублях.
Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено Правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.
Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка — эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком.
Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.
Постановление №328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.
По данным на 1 марта 2020 года, уведомление о начале операций с электронными деньгами представили:
1) на выпуск в обращение электронных денег:
«Белгазпромбанк» (электронные деньги систем «Берлио», «МТС Деньги», V-coin);
2) на погашение на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами:
«Белгазпромбанк» (электронные деньги систем «БЕРЛИО-КАРД», Euroberlio).
3) на распространение и погашение физическим лицам на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами:
«БПС-Сбербанк» (электронные деньги системы «Яндекс.Деньги»);
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В Беларуси вносятся изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования, сообщает пресс-служба...
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