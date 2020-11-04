Нацбанк расширяет возможности электронных денег

Источник материала: Onliner

В Беларуси вносятся изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования, сообщает пресс-служба Нацбанка. Документ вступает в силу в два этапа: с начала года и после официального опубликования отдельного постановления.

C 1 января 2021 года для юридических лиц и ИП снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.

С 1 января 2021 года банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь (далее — банки) смогут оказывать юрлицам и ИП услуги обмена электронных денег одной системы на другую.

После официального опубликования постановления №328 исключается норма, устанавливающая для юрлиц и ИП конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юрлицом или ИП.

Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Все расчеты электронными деньгами при эмиссии, распространении и погашении электронных денег осуществляются только в белорусских рублях.

Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено Правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка — эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком.

Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

Постановление №328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

По данным на 1 марта 2020 года, уведомление о начале операций с электронными деньгами представили:

1) на выпуск в обращение электронных денег:

«Белгазпромбанк» (электронные деньги систем «Берлио», «МТС Деньги», V-coin);

«Белинвестбанк» (электронные деньги системы «Оплати»);

«Технобанк» (электронные деньги системы WebMoney Transfer, номинированные в белорусских рублях);

«Паритетбанк» (электронные деньги системы iPay);

«Банк Дабрабыт» (электронные деньги системы «МТС Деньги»);

«Банк „Решение“» (электронные деньги систем iPay, QIWIБел);

«БПС-Сбербанк» (электронные деньги системы ePay);

«АСБ Беларусбанк» и «Приорбанк» ОАО (электронные деньги, доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченной карточки, эмитированной в рамках платежной системы MasterCard).

2) на погашение на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами:

«Белгазпромбанк» (электронные деньги систем «БЕРЛИО-КАРД», Euroberlio).

3) на распространение и погашение физическим лицам на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами:

«БПС-Сбербанк» (электронные деньги системы «Яндекс.Деньги»);

«Банк „Решение“» (электронные деньги системы «QIWI-кошелек»).