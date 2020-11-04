Как следить за ценами и акциями магазинов: приложения, сайты и лайфхаки

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Вначале не «как?», а «для чего?»



Мы давно перегружены рекламой типа «грандиозное снижение цен», «две вещи по цене одной», «скидки до … %» и т.д. Такие слоганы еще работают, но уже приходит понимание что, не воспользовавшись «невероятной скидкой на эту замечательную вещь» вы сэкономите все 100% ее цены. Еще хуже, если какая-то система автоматически заносит нас в целевую аудиторию и засыпает рекламой чего-то даже в принципе неинтересного.

Потому первое правило поиска выгодных цен и акций – избавиться от ненужной рекламы, рассылок и подписок. Иначе в их потоке легко не заметить действительно нужную информацию. Самостоятельный поиск тоже лучше ограничить интересной в данный момент категорией товаров.



Тем более что этих категорий не так и много.

Продукты питания – универсальная категория для всех. Но чаще всего в семье на этот счет один решающий голос, а остальные ходят в магазин с записками от него. Потому искать скидки и акции следует именно «завхозу».

– универсальная категория для всех. Но чаще всего в семье на этот счет один решающий голос, а остальные ходят в магазин с записками от него. Потому искать скидки и акции следует именно «завхозу». Одежда и обувь. Сложная составная категория. Великое разнообразие вещей, фасонов, фирм и прайсов. Следить за всем трудно, да и не нужно.

Сложная составная категория. Великое разнообразие вещей, фасонов, фирм и прайсов. Следить за всем трудно, да и не нужно. Товары для дома и ремонта – особенно актуальная тема для молодых семей и активных пенсионеров.

– особенно актуальная тема для молодых семей и активных пенсионеров. Компьютеры и комплектующие . Здесь аудитория несколько больше, а информирование лучше, все приходит через интернет в максимально подробном виде.

. Здесь аудитория несколько больше, а информирование лучше, все приходит через интернет в максимально подробном виде. Смартфоны. Сейчас эти товары продают и рекламируют большей частью мобильные операторы. Подход не «компьютерный», основной акцент на моду и эмоции.

Есть еще масса узких категорий, вроде товаров для рыбаков, охотников, отдельных хобби и т.д. Есть категории массовые, но без постоянного интереса, к примеру – детали авто. Рассказать про все в одном материале не получится, потому остановимся на предметах массового спроса. Начнем с конца.

Как следить за ценами и акциями на телефоны и смартфоны?

Сейчас это особенно удобно. Мелких торговцев в этой сфере становится меньше, тон задают крупные сети и сотовые операторы.

У каждого из таких продавцов свой сайт «со всеми удобствами», т.е. с возможностью выбирать телефон по параметрам, к примеру – фильтровать по объему памяти, величине экрана и т.д., сортировать по цене и текущим акциям.

Фото: Huawei Consumer Business Group

Сравнивать цены разных продавцов тоже удобно, практически все они представлены на catalog.onliner.by, 1k.by, kupi.tut.by и других подобных площадках. Там собраны предложения и сетей, и интернет-магазинов. Есть возможность отбора и сортировки по цене, функциональности и новизне (дате предложения). Для тех, кто посмелее и не боится отсутствия гарантии, есть Aliexpress с ценами на 15-20% ниже белорусских.

Информацию об акциях можно получить из СМС-рассылок сотовых операторов. Некоторые магазины делают свои рассылки, если абонент оставил им свой номер или e-mail.

Как выгодно покупать компьютеры и комплектующие?

Подход тот же, что и со смартфонами. Продавцов сложной техники больше, чем сотовых операторов и сетевых магазинов, но большинство из них, даже одиночные торговцы имеют свои сайты. Очень многие работают как интернет магазины и потому присутствуют на общих торговых площадках.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Самый простой способ быть в курсе цен и акций – набрать в любом поисковике купить «компьютер (принтер, клавиатуру и пр.) в городе …». В первых строках появятся самые раскрученные региональные магазины и местные сайты с объявлениями. Практически все магазины и основные торговые площадки дают информацию о скидках и акциях.

Ресурсы многих интернет-магазинов предлагают посетителю уведомления о новых публикациях, если есть желание быть в курсе текущих акций – предложение стоит принять.

Как находить акции и скидки на товары для дома и ремонта?

Все это тоже активно продается через интернет. Цены онлайн- и оффлайн-магазинов различаются. Интернет обычно дешевле, но в моменты скидок и акций традиционная торговля может даже выигрывать. Кроме того, существуют небольшие оптово-розничные фирмы, которые не публикуют свои цены, но работают в своих регионах по прямым контактам с потребителями, их цены бывают весьма интересными.

Сравнивать цены на товары для дома и стройматериалы придется на сайтах продавцов. Специальной системы или общей торговой площадки, где собрались бы сразу все основные магазины, пока нет.

Фото: Myfin.by

Крупные сети строят коммуникации с клиентами через программу дисконтных карт. Получая такую карту, покупатель заполняет анкету, указывает номер мобильного телефона и становится постоянным получателем рассылки с предложением скидок, акций, бонусов, новостей и т.д.

Как следить за ценами на одежду и обувь?

В Беларуси действуют крупные интернет магазины одежды/обуви и торговые площадки с такой специализацией. К примеру: by.wildberries.ru и deal.by. Такие ресурсы дают информацию о ценах, скидках и акциях, но это касается только товаров из их каталогов. В целом этот сегмент рынка живет пусть не в «каменном веке», но «цифровом средневековье». Товаров слишком много, при одинаковых названиях они очень отличаются по качеству и цене.

Фото: Myfin.by

Например, женских платьев только в предложении deal.by, больше 22 тысяч. Самые дешевые стоят меньше 20 рублей, а самые дорогие – в сотни раз больше. А ведь есть еще масса других женских вещей, и некоторое количество товаров для мужчин и детей.

А что с продуктами питания?

До недавнего времени широкая «панорама» цен на продукты была только в памяти опытных домохозяек. Хотя уже несколько лет цены продуктов в сетевых магазинах можно смотреть через интернет. Первые страницы сайтов Евроопта, Короны, Санты, Соседей и др. обычно рассказывали об акциях и скидках, но текущие цены остальных товаров там тоже были. Однако сравнение требовало сил и времени.

В 2020 году следить за стоимостью продуктов стало гораздо проще и удобнее. Потому что заработал портал infoprice.by, где информация о продуктах и ценах уже собрана и структурирована, т.е. в одной строке собраны цены бананов, в другой – конкретной марки кофе в одинаковых упаковках, в третьей – мясо на развес и т.д., в список попадает также бытовая химия и сопутствующие товары.

Фото: Myfin.by

Пока обзор идет по шести продуктовым сетям и только в Минске. В обзор попадают: Евроопт, Соседи, Корона, Виталюр, Гиппо, Green. Но общий порядок цен представляется актуальным, причем не только для столицы, но и для других регионов.

Сайты и приложения с акциями и скидками

Узнавать о скидках и акциях можно на специальных сайтах вроде GAZETKI.BY, GoToShop и др. Общий принцип работы таких сайтов – собрать в одном месте информацию с ресурсов продавцов.

Для еще большего удобства можно скачать и установить на смартфон программы отслеживания скидок и акций. Google Play выдает по запросу «скидки и акции» программы:

Slivki.by ;

; GoToShop.by ;

; Плюшкин.

Кроме того свои приложения есть у :

Онлайнера – «Каталог Onliner» ;

; Деал бай – «Deal Покупки».

Есть приложения у онлайн-продавцов, в т.ч. таких крупных как:

21 век – «21vek - Магазин с доставкой по всей Беларуси» ;

; Оз бай – «OZ - Покупки в радость :)»

Что в итоге?

И сайты, и мобильные приложения информируют в основном о ценах интернет-магазинов и Минских продавцов. Но ситуация в других регионах отличается только меньшим ассортиментом. Цены и акции в торговых сетях иногда не совпадают, но обычно распространяются на всю страну.