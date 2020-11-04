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Это не его сын: Степаненко и дочь Петросяна сделали шокирующее заявление

04.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-супруга и дочь российского сатирика Евгения Петросяна сделали совместное заявление: Елена Степаненко и Викторина уверены, что артист не является биологическим отцом маленького Вагана.

© Photo : Instagram / bruhunova
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В день своего рождения Петросян раскрыл главный секрет: юморист впервые показал маленького сына. Счастливый отец назвал мальчика Ваганом в честь дедушки. Ходили слухи, что ребенка выносила суррогатная мать, но возлюбленная Петросяна отрицает подобные разговоры. А теперь близкие женщины артиста сделали новое, более шокирующее заявление.

Степаненко и старшая дочь Петросяна сошлись во мнении, что сатирик не является биологическим отцом малыша.

Бывшая жена Петросяна намекнула, что Брухунова прибегала к ЭКО и несколько лет назад, но все попытки были тщетными. Также, по ее словам, Петросян вряд ли смог бы зачать ребенка.

Родная дочка артиста поддерживает мачеху и также сомневается в репродуктивной функции 75-летнего отца. По словам источников, Викторина настаивает на проведении ДНК-теста на отцовство.

Вторят женщинам и некоторые инсайдеры, которые настаивают на том, что Брухунова нашла мужчину-донора, но решила не волновать мужа и сохранила этот секрет.

О том, что Петросян и его молодая жена стали родителями, было известно уже в марте 2020 года.

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