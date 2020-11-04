Это не его сын: Степаненко и дочь Петросяна сделали шокирующее заявление

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-супруга и дочь российского сатирика Евгения Петросяна сделали совместное заявление: Елена Степаненко и Викторина уверены, что артист не является биологическим отцом маленького Вагана.

В день своего рождения Петросян раскрыл главный секрет: юморист впервые показал маленького сына . Счастливый отец назвал мальчика Ваганом в честь дедушки. Ходили слухи, что ребенка выносила суррогатная мать, но возлюбленная Петросяна отрицает подобные разговоры . А теперь близкие женщины артиста сделали новое, более шокирующее заявление.

Степаненко и старшая дочь Петросяна сошлись во мнении, что сатирик не является биологическим отцом малыша.

Бывшая жена Петросяна намекнула, что Брухунова прибегала к ЭКО и несколько лет назад, но все попытки были тщетными. Также, по ее словам, Петросян вряд ли смог бы зачать ребенка.

Родная дочка артиста поддерживает мачеху и также сомневается в репродуктивной функции 75-летнего отца. По словам источников, Викторина настаивает на проведении ДНК-теста на отцовство.

Вторят женщинам и некоторые инсайдеры, которые настаивают на том, что Брухунова нашла мужчину-донора, но решила не волновать мужа и сохранила этот секрет.

О том, что Петросян и его молодая жена стали родителями, было известно уже в марте 2020 года.

Читайте также:

Молодая жена Петросяна показала трогательный снимок сына

А как же Фадеев? Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Кети Топурия перестала скрывать беременность и готовится к свадьбе