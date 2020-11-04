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Это не его сын: Степаненко и дочь Петросяна сделали шокирующее заявление
04.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-супруга и дочь российского сатирика Евгения Петросяна сделали совместное заявление: Елена Степаненко и Викторина уверены, что артист не является биологическим отцом маленького Вагана.
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Степаненко и старшая дочь Петросяна сошлись во мнении, что сатирик не является биологическим отцом малыша.
Бывшая жена Петросяна намекнула, что Брухунова прибегала к ЭКО и несколько лет назад, но все попытки были тщетными. Также, по ее словам, Петросян вряд ли смог бы зачать ребенка.
Родная дочка артиста поддерживает мачеху и также сомневается в репродуктивной функции 75-летнего отца. По словам источников, Викторина настаивает на проведении ДНК-теста на отцовство.
Вторят женщинам и некоторые инсайдеры, которые настаивают на том, что Брухунова нашла мужчину-донора, но решила не волновать мужа и сохранила этот секрет.
О том, что Петросян и его молодая жена стали родителями, было известно уже в марте 2020 года.
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Обе женщины уверены: молодая избранница обманула артиста, выдав малыша от другого мужчины за его собственного.
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