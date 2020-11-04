МЧС показало, как тушили пожар на новостройке в Могилеве - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар на строительстве многоэтажки в Могилеве на улице Пысина случился вечером в минувший вторник. В 20:42 о произошедшем сообщили в диспетчерскую службу МЧС, спасатели выехали на место.

Выяснилось, что возгорание случилось на одном из верхних этажей строящегося десятиэтажного дома, принадлежащего Могилевскому домостроительному комбинату. В результате пожара оказалось уничтожено 3 кубических метра утеплителя полистирола и упаковочная тара на техническом этаже.

"Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

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