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МЧС показало, как тушили пожар на новостройке в Могилеве - видео
04.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар на строительстве многоэтажки в Могилеве на улице Пысина случился вечером в минувший вторник. В 20:42 о произошедшем сообщили в диспетчерскую службу МЧС, спасатели выехали на место.
Выяснилось, что возгорание случилось на одном из верхних этажей строящегося десятиэтажного дома, принадлежащего Могилевскому домостроительному комбинату. В результате пожара оказалось уничтожено 3 кубических метра утеплителя полистирола и упаковочная тара на техническом этаже.
"Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
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Возгорание произошло на одном из верхних этажей строящейся десятиэтажки, процесс тушения попал на видео.
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