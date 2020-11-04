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День Казанской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать

04.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День Казанской иконы Божией Матери или Казанской осенней православный мир празднует 4 ноября. Этот день считается ознаменованием событий 1612 года, когда польско-литовские завоеватели были изгнаны из Москвы, а Казанская икона стала символом народного ополчения.

Так что же можно и нельзя делать в День Казанской иконы?

В этот праздник православные молятся с раннего утра, после чего отправляются в храм, чтобы попросить Богородицу о здоровье для себя и родных, а также о мире и согласии. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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В православный праздник нельзя сердиться, таить обиды, ругаться и спорить. Наоборот, стоит прощать все обиды и отпускать их. Также не стоит в этот день желать кому-то зла или завидовать.

Вся домашняя работа в праздник Казанской иконы, кроме ухода за больными и стариками, должна быть отложена. Не стоит делать ремонт, убирать квартиру, стирать, шить и даже готовить.

Существует еще один необычный запрет: в этот день не стоит планировать дальние путешествия, иначе возвращение домой может затянуться.

Кому помогает Казанская икона?

Казанская Божия Матерь – покровительница женщин и детей, не зря маленькая девочка из Казани показала, где находится образ святой, который явился к ней в сновидении.

А еще Казанская икона – покровительница семейного очага, а также защитница матерей. Считается, что этот образ нужно дарить молодоженам в день свадьбы: тогда семейная лодка будет крепкой и не разобьется о бытовые проблемы. Также икону принято дарить на крестины.

 
 
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Строгих запретов в великий праздник не существует, но стоит пересмотреть свое расписание и отказаться от некоторых бытовых дел и планов на путешествие.
 
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