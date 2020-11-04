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Гончаренко признан лучшим тренером месяца в РПЛ

04.11.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером российской Премьер-лиги (РПЛ) в октябре, сообщает sportbox.


Фото: ПФК ЦСКА

За специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты «Матч ПРЕМЬЕР» и болельщики. Гончаренко набрал 55% голосов, значительно опередив ставшего вторым Доменико Тедеско (20%) из «Спартака».

В октябре его ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0), что позволило команде выйти на первое место в таблице.

 
 
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