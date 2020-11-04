Гончаренко признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Источник материала: Tut.by

Белорус Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером российской Премьер-лиги (РПЛ) в октябре, сообщает sportbox.



Фото: ПФК ЦСКА

За специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты «Матч ПРЕМЬЕР» и болельщики. Гончаренко набрал 55% голосов, значительно опередив ставшего вторым Доменико Тедеско (20%) из «Спартака».

В октябре его ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0), что позволило команде выйти на первое место в таблице.