В Беларуси вводят новшества по электронным деньгам

Источник материала: Tut.by

Нацбанк вводит изменения по электронным деньгам. Регулятор снимает для юрлиц и ИП ограничения по использованию этих денег, эмитируемых белорусскими банками. Кроме того, банки смогут оказывать им — юрлицам и ИП — обменные операции по электронным деньгам. Еще одно новшество предусмотрено дедолларизацией экономики — резиденты Беларуси смогут проводить операции между собой по электронным деньгам только в белорусских рублях. Некоторые изменения касаются физлиц. К примеру, уточнили спектр операций, которые они могут осуществлять с электронными деньгами.





С 2021 года юрлица и ИП смогут использовать электронные деньги в своей хозяйственной деятельности на цели, которые не запрещены законодательством. При этом банкам со следующего года разрешили оказывать юрлицам и ИП обменные операции по электронным деньгам. Речь идет про обмен электронных денег между разными системами расчетами, а также их обмен из одной валюты в другую. «Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег», — уточняет регулятор.

При этом из правил осуществления операций с электронными деньгами убирают норму, которой устанавливался для юрлиц и ИП конкретный срок погашения электронных денег, которые поступили на их электронные кошельки.

«Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, — поясняют в Нацбанке. — Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица (индивидуального предпринимателя)».

Регулятор также уточняет, что в рамках проводимой работы по девалютизации экономики в правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка — эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

Регулятор также вводит дополнения, которые направлены на своевременное и качественное информирование владельцев электронных кошельков, в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

Постановление Нацбанка также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

В Нацбанке считают, что эти новшества будут способствовать развитию рынка электронных денег в Беларуси, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков.