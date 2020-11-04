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В Гродно Audi едва не сбила мужчину на переходе. ГАИ рассказала, как наказали водителя

04.11.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ установили и привлекли к ответственности водителя, который на переходе в Гродно едва не сбил мужчину.

Видео инцидента 20 октября опубликовало издание «АвтоГродно». На записи видно, как водитель Audi на высокой скорости перестраивается, чтобы опередить автобус, и едва не сбивает мужчину, который идет по переходу.

— 30-летний водитель привлечен к административной ответственности за создание аварийной обстановки пешеходу. Он оштрафован на 10 базовых величин, а также лишен водительских прав на 6 месяцев, — проинформировали в ГАИ.

По словам водителя, причиной такого поведения стала спешка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водителя оштрафовали на 10 базовых величин, а также лишили прав на 6 месяцев.
 
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