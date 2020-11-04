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В Гродно Audi едва не сбила мужчину на переходе. ГАИ рассказала, как наказали водителя
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГАИ установили и привлекли к ответственности водителя, который на переходе в Гродно едва не сбил мужчину.
Видео инцидента 20 октября опубликовало издание «
— 30-летний водитель привлечен к административной ответственности за создание аварийной обстановки пешеходу. Он оштрафован на 10 базовых величин, а также лишен водительских прав на 6 месяцев, — проинформировали в ГАИ.
По словам водителя, причиной такого поведения стала спешка.
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Водителя оштрафовали на 10 базовых величин, а также лишили прав на 6 месяцев.
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