В Гродно Audi едва не сбила мужчину на переходе. ГАИ рассказала, как наказали водителя

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ установили и привлекли к ответственности водителя, который на переходе в Гродно едва не сбил мужчину.

Видео инцидента 20 октября опубликовало издание « АвтоГродно ». На записи видно, как водитель Audi на высокой скорости перестраивается, чтобы опередить автобус, и едва не сбивает мужчину, который идет по переходу.

— 30-летний водитель привлечен к административной ответственности за создание аварийной обстановки пешеходу. Он оштрафован на 10 базовых величин, а также лишен водительских прав на 6 месяцев, — проинформировали в ГАИ.

По словам водителя, причиной такого поведения стала спешка.