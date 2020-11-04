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Виртуальный компаньон поможет дальнобойщикам сохранять бдительность за рулем

04.11.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках реализуемого в Германии проекта TANGO был создан прототип виртуального «помощника по концентрации внимания и активности», призванного бороться с утомлением и рассеянным вниманием водителей коммерческого транспорта.


Наряду с компанией Bosch, которая являлась лидером консорциума, в проекте участвовали Volkswagen, MAN, Университет Штутгарта, Высшая школа средств массовой информации, Институт Spiegel и CanControls. Проект TANGO получил финансирование в размере около пяти миллионов евро по гранту от Федерального министерства экономики и энергетики Германии.


В зависимости от состояния водителя и актуальной дорожной обстановки помощник предлагает различные дополнительные действия — прослушивание музыки или аудиокниг, чтение электронной почты, написание текстовых сообщений, просмотр фильмов, планирование встреч на день, планирование маршрута или выполнение фитнес-упражнений. Задача системы — не только надежно определять конкретную дорожную ситуацию, но и правильно интерпретировать состояние водителя в любой момент, например если он устал или отвлекся.


Прототип новой вспомогательной системы содержит панель управления, состоящую из набора дисплеев с интегрированными визуальными, акустическими и тактильными элементами, отображающими помощника по концентрации внимания и активности в виде аватара. В салоне автомобиля были установлены датчики, работающие на основе искусственного интеллекта. Камеры определяют частоту моргания, положение головы и концентрацию внимания на дороге.


Результаты исследовательского проекта будут использованы для дальнейшего развития в таких областях, как мониторинг салона, автоматизированное вождение и мультимедийные системы. Кроме того, полученные наработки помогут повысить уровень безопасности не только грузовых, но и легковых автомобилей.

 
 
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В рамках реализуемого в Германии проекта TANGO был создан прототип виртуального «помощника по концентрации внимания и активности», призванного бороться с...
 
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