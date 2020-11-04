Вот когда может получиться купить новый флагман Samsung

Источник материала: Tut.by

Инсайдер и сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser) в Twitter назвал предполагаемые даты анонса и старта продаж новых флагманских смартфонов компании Samsung — серии Galaxy S21.



Galaxy S21 Ultra. Фото: OnLeaks

По информации Проссера, компания представит три девайса — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Инсайдер утверждает, что анонс смартфонов состоится 14 января (четверг) следующего года, а старт продаж намечен на 29 января (пятница). Устройства будут доступны в корпусах черного, белого, серого, серебристого, фиолетового и розового цветов.

Ранее дизайн аппаратов раскрывал еще один известный точными прогнозами инсайдер Rplland Quandt. Так, старший Galaxy S21 Ultra получит корпус из сатинированного стекла, экран (6,7−6,9 дюйма) от края до края с минимальным закруглениями по бокам, а также огромный блок с основными камерами на задней стороне корпуса. Селфи-камеру расположат в миниатюрном вырезе посреди панели.



Galaxy S21. Фото: OnLeaks

Примерные технические характеристики также известны. Ожидается, что смартфоны получат процессор Qialcomm Snapdragon 875 или аналогичный по мощности Exynos (в зависимости от региона продаж), поддержку 5G-сетей, операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0, улучшенные камеры на 108 Мп (как минимум в Ultra), а также вместительные аккумуляторы. Предполагается, что в Galaxy S21 его емкость составит 4000 мАч, в Galaxy S21+ — 4800 мАч, в Galaxy S21 Ultra — 5000 мАч.

Ниже — цены нынешних флагманов Samsung: