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Вот когда может получиться купить новый флагман Samsung
Источник материала: Tut.by
Инсайдер и сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser) в
По информации Проссера, компания представит три девайса — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Инсайдер утверждает, что анонс смартфонов состоится 14 января (четверг) следующего года, а старт продаж намечен на 29 января (пятница). Устройства будут доступны в корпусах черного, белого, серого, серебристого, фиолетового и розового цветов.
Ранее дизайн аппаратов раскрывал еще один известный точными прогнозами инсайдер Rplland Quandt. Так, старший
Примерные технические характеристики также известны. Ожидается, что смартфоны получат процессор Qialcomm Snapdragon 875 или аналогичный по мощности Exynos (в зависимости от региона продаж), поддержку 5G-сетей, операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0, улучшенные камеры на 108 Мп (как минимум в Ultra), а также вместительные аккумуляторы. Предполагается, что в Galaxy S21 его емкость составит 4000 мАч, в Galaxy S21+ — 4800 мАч, в Galaxy S21 Ultra — 5000 мАч.
Ниже — цены нынешних флагманов Samsung:
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