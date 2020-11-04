Секс, возбуждение и гормоны. Исследовательница Сара Хилл о женской сексуальности

Источник материала: Tut.by

Пару месяцев назад в издательстве «МИФ» вышла книга исследовательницы в сфере эволюционной психологии Сары Хилл — «Вы и ваши гормоны».





В ней Хилл подробно рассказывает, как именно гормоны — как естественные, так и в составе противозачаточных таблеток — влияют на жизнь женщин. Forbes Woman публикует самые интересные отрывки из интервью Сары Хилл, которое она дала Дарье Щипачевой на встрече с издательством. О сексуальности, гендере, разнице между возбуждением и желанием и влиянии контрацептивов на отношения — в этом материале.

Убивают ли противозачаточные таблетки секс?

— Многие считают, что оральные контрацептивы (ОК) могут сильно снижать либидо. С другой стороны, мне встречалась такая цифра: всего 2% опрошенных женщин говорят, что в их сексуальная жизнь стала хуже после того, как они начали принимать гормональные противозачаточные. Скажите, пожалуйста, как это соотносится с тем, что показывает ваши исследования?

— Действительно, многие женщины жалуются на снижение либидо под воздействием гормональных контрацептивов — в частности, ОК. Жалуются, конечно, и на другие побочные эффекты. С чем это связано? Когда вы используете гормональную контрацепцию, ваше тело начинает активнее производить глобулины — специальные белки, связывающие половые гормоны. Таким образом захватывается и становится недоступным для вашего тела, например, часть производимого им тестостерона. Если ваше либидо чувствительно к уровню тестостерона — а по этому параметру женщины могут достаточно сильно различаться, — то, скорей всего, либидо будет снижаться.

Вторая причина напрямую связана с тем, как вообще работают противозачаточные. Это происходит благодаря подавлению прироста уровня эстрогена, который в естественном цикле случается перед овуляцией — и тогда овуляция не наступает, и беременность становится невозможна. Но многолетние исследования показывают: на том этапе цикла, когда уровень эстрогена выше, обычно и либидо сильнее — и женщины больше занимаются сексом. Если контрацептивы подавляют уровень эстрогена, понятно, почему это может привести к снижению либидо. А если параллельно с этим еще и снижается доступный уровень тестостерона, дело может закончиться полным исчезновением сексуального влечения.

В том, что касается цифр — действительно, встречаются данные о падении либидо на 2% или около того, и это правда очень немного. Я бы сказала, что здесь трудно обобщать, потому что все очень зависит от конкретной женщины, а также от того, какой именно вид гормональной контрацепции она использует. Прогестин четвертого поколения обычно имеет меньшее число побочных эффектов в сравнении с прогестинами второго и третьего поколения. Нужно больше исследований: на нынешнем этапе трудно давать какие-то однозначные рекомендации про то, какие именно таблетки лучше всего подойдут конкретной женщине и минимизируют риск снижения либидо.

— Я знаю исследование, в котором ученые пришли к выводу: таблетки, содержащие больше прогестерона и меньше эстрогена, в меньшей степени воздействуют на либидо, что для меня звучит контринтуитивно. Из того, что вы сказали выше и что написано в вашей книге, можно сделать вывод: именно высокий уровень прогестерона в ОК должен в первую очередь «убивать» либидо. Как вы могли бы прокомментировать подобные наблюдения?

— Честно скажу, что я не знакома с исследованием, о которым вы говорите. Мне очень любопытно было бы посмотреть на эти выводы ученых. При выборе таблеток совместно с врачом стоит обращать внимание, какой именно прогестерон там используется. Дело в том, что бывают прогестины, обладающие ярко выраженным антиандрогенным эффектом. Про них мы точно знаем, что они очень-очень вредны для либидо: мало того, что они подавляют эстроген, так они еще и закрывают доступ женщины к ее собственному тестостерону.



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— Мы знаем, что гормональная контрацепция крайне эффективна при правильном использовании. При этом некоторые женщины жалуются на существенное снижение либидо и поэтому не хотят даже думать об ОК, хотя их неудачный опыт может быть связан с тем, что они использовали таблетки второго или третьего поколения. И теперь они вообще боятся пользоваться гормональной контрацепцией. Это касается не только таблеток, но и гормональных имплантов и спиралей. Что бы вы могли посоветовать таким женщинам?

— Я бы порекомендовала не отказываться от этой возможности после одного неудачного опыта. Стоит провести разные эксперименты — ведь у гормональной контрацепции чуть ли не 100 разных видов: используются разные прогестины, дозировки прогестерона и эстрогена, методы доставки различаются. Иногда один только метод доставки действующего вещества дает большую разницу: определенный вид прогестерона, поставляемый спиралью, может действовать не совсем так же, как это же вещество из таблетки. Поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом и попробуйте под его контролем разные варианты, если вы пока не готовы отказаться от идеи гормональной контрацепции полностью.

Очень важно также вести дневник — для того, чтобы точно отслеживать изменения в вашем самочувствии, в том числе и в либидо. Тогда можно будет отреагировать на конкретные отклонения и вовремя поменять или отменить препарат.

Сексуальный «тормоз» и «газ» — в голове

— Раз уж мы заговорили про сексуальное влечение: я слышала такое мнение, будто этот термин вообще устарел. Нельзя сказать про женщину, что у нее сильное или слабое либидо в целом — все это очень тонкие материи, очень зависимые от влияний разных внутренних и внешних стимулов. Вот, например, Эмили Нагоски в своей книжке «Как хочет женщина» пишет про «педаль газа» и «педаль тормоза» — это ее метафора, которой она объясняет, как появляется женское возбуждение и желание. Важен контекст: стресс, конечно же, бьет по «педали тормоза» и убивает либидо, а высокий уровень близости, наоборот, выполняет функцию «педали газа» и заводит. Как бы вы могли объяснить два этих процесса с нейробиологической точки зрения?

— Очень интересный вопрос. Как выглядит стресс с точки зрения работы мозга? Те физиологические процессы, которые вызывают стрессовую реакцию, по сути «блокируют» участок мозга, который отвечает за сексуальное желание. Можно сказать, что стресс и либидо — антагонисты. Сексуальное желание женщины, как вы совершенно верно отметили, очень и очень контекстуально. У мужчин этот механизм более примитивен: есть рядом сексуально привлекательный для них человек — отлично, включаем все сексуальные процессы в организме. И долгое время считали, что влечение по мужскому типу «правильное».

Но надо понимать: на женщине лежит и бремя беременности, и все дополнительные связанные с сексом риски. Именно поэтому так эволюция предусмотрела, чтобы наш мозг включал сексуальный отклик только в правильных ситуациях: низкий стресс, благоприятные условия, потенциальный партнер проходит проверку на «достойность» для роли потенциального отца. Конечно, все эти вещи происходят у нас на подсознательном уровне — голова-то знает, что мы используем различные средства контрацепции, это все в общем-то неважно, и вообще, может, это секс на одну ночь, секс без проникновения или с партнером своего пола.

Однако процесс возбуждения запускается за пределами сознания: женский мозг реагирует на огромное количество сигналов из внешнего и внутреннего мира, и эти сигналы связаны с тем, что с точки зрения эволюции должно повышать шансы на выживание потомства.

— Как можно хакнуть эту программу? Например, если женщина испытывает низкий уровень возбуждения, но хочет его повысить?

— Лайфхаков тут можно придумать много. Можно работать, например, непосредственно с отношениями — заниматься с вашими партнерами чем-то таким, что в целом повысит уровень близости и доверия. Потому что есть линейная связь между углублением душевной связи между партнерами и ростом женского либидо — Эмили Нагоски в своей книге как раз об этом и говорит. Более того, женское тело даже в состоянии стресса и нажатой «педали тормоза» может включить и «педаль газа» — в том случае, если появится сексуальный контекст: прикосновения, поцелуи и так далее. Конечно, это все должно происходить по обоюдному согласию. То есть можно и через физиологию зайти — даже если изначально мозг не очень настроен на секс, можно хакнуть либидо через тело, и тогда мозг со временем тело «догонит».

Еще можно попытаться повлиять на тестостерон. К примеру, победы в конкурентных видах спорта — да даже и в настольных играх — обычно приводят к росту уровня тестостерона у женщин, и, соответственно, к росту влечения.



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— Нагоски проводит разграничение между желанием и возбуждением — мол, это разные процессы и они могут происходить у женщины не одновременно. Что вы можете сказать про это с точки зрения нейробиологии?

— Действительно, бывает так, что мы испытываем возбуждение в моменты, когда секса не хотим — то есть низкое желание может сочетаться с высоким возбуждением. Бывает обратное: есть сильное желание секса, а с точки зрения отклика тела мало что происходит. И здесь женщинам очень важно усвоить эту разницу: желание и возбуждение ни разу не синонимы.

Женщина может столкнуться с диссонансом между желанием и возбуждением — и начать в себе сомневаться. Ее партнер может также усомниться в своей привлекательности для женщины. А на самом деле такой диссонанс для женской сексуальности — это нормально, это явление называется нонконкордантностью. Нонконкордантность встречается у большинства женщин. Поэтому, мне кажется, стоит радоваться обоим процессам — и возбуждению, и желанию — и управлять ими по мере возможности.

— А еще, вроде бы, есть разница между спонтанным желанием и желанием ответным — и последнее у женщин более выражено. Расскажите, как это работает?

— Спонтанное желание напрямую связано с эстрогеном. Бывает же такое: развешиваешь ты белье или там пылесосишь, и вдруг — «оп, кажется, хочется секса»! И явно не пылесос тебя возбудил. Это и есть спонтанное желание: когда оно возникает, вы начинаете думать про секс, фантазировать про это на ровном месте.

У мужчин такое бывает достаточно часто — спонтанные мысли про секс — и поэтому им кажется, что женщины тоже «должны» думать про секс постоянно. Вроде как это «нормально». Но у женщин такое бывает на самом деле куда реже — обычно где-то в середине цикла, вблизи овуляции, когда высока вероятность забеременеть.

Куда чаще у женщин случается ответное желание. Это когда ты развешиваешь белье, а тут подходит партнер и начинает трогать, целовать и говорить, что было бы неплохо прямо сейчас заняться сексом. Тело женщины было настроено скорее на стирку, но в принципе желание появляется в ответ на стимуляцию — почему бы и нет? Особенно активно ответное желание включается во второй половине цикла — в лютеиновой фазе, когда собственный уровень эстрогена проседает и спонтанного влечения становится мало.

Мужчины этого часто не понимают — им кажется, что у женщины заинтересованность в спонтанном сексе всегда должна быть на одном уровне, как у них, но у нас это работает не так. Нормой сексуальности долгое время считалось возбуждение и желание по мужскому типу. Но сейчас наука продвинулась вперед, и мы понимаем — все виды сексуального отклика по-своему хороши, ни один не стоит считать каким-то менее ценными, чем другие.

— Получается, что женщины, принимающие гормональные контрацептивы, будут чаще сталкиваться с ответным желанием — все из-за падения эстрогена, верно?

— Да, совершенно верно. Я пишу про это в своей книге — и нужно это просто принять, как некое временное явление. Ничего страшного в этом нет — и совершенно необязательно вокруг этого изменения строить самоидентификацию, не дай бог, считать себя «фригидной».

— Давайте тут немного поговорим про асексуальных людей. Некоторые из них говорят, что у них бывает возбуждение, просто они не испытывают влечения к людям и желания заняться с ними сексом. Как же устроена асексуальность с биологической точки зрения?

— Вопрос замечательный — жаль только, что у меня нет на него ответа. Асексуальность кажется мне поразительно интересным явлением, но я не до конца понимаю, как это устроено. Какие у меня есть догадки? Понятно, что все связанное с сексуальным возбуждением и желанием зарождается в мозге — и наверняка у того, что происходит там у асексуальных людей, есть и гормональная компонента. Мы можем видеть это и в исследованиях, посвященных ОК: ведь некоторые женщины после начала приема противозачаточных теряют сексуальное желание. Влияние гормонов на сексуальность, влечение и даже ориентацию вообще удивительное.

Я встречала истории женщин, которые идентифицировали себя как лесбиянки, но после того, как они начали принимать ОК, они начинали считать сексуально привлекательными и мужчин! И наоборот, у гетеросексуальных женщин на фоне ОК просыпался интерес к девушкам. Да, это редкие случаи, — но такие исключения дают нам очень интересную возможность проследить, как те или иные гормоны могут формировать сексуальность.

Нет никаких сомнений и в том, что гормоны играют определенную роль в развитии асексуальности. Другое дело, что асексуальность — это очень тонкая и сложная взаимосвязь биологического и психологического, и роли биологии мы пока точно не определили.



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— Я вспоминаю историю одного трансгендерного человека — это была урожденная женщина, которая чувствовала себя асексуальной и гендерно небинарной. У нее было очень низкое либидо, она не испытывала никакого сексуального влечения. Потом она стала принимать совсем небольшие дозы тестостерона, ее либидо стало расти — и она даже стала испытывать сексуальное влечение. Так что нет никаких сомнений в том, что гормоны штука очень и очень мощная.

— Это безусловно так. Трансгендерный переход сегодня можно считать таким естественным экспериментом в области того, как работает влечение мужчин и женщин к противоположному или своему полу — и какую роль во всем этом играют гормоны.

— Думаю, можно подытожить так: если вы чувствуете себя асексуальным человеком, но это не причиняет вам дискомфорт — то и отлично, можно с этим вообще ничего не делать. А если вам хочется, чтобы либидо подросло, можно дойти до врача — и попробовать, например, гормональную терапию.

— Я думаю, это очень мудрый и хороший совет.

Как гормоны влияют на выбор партнера

— В своей книге вы рассказываете, как гормональные таблетки влияют на то, каких людей мы находим привлекательными. Скажем, гетеросексуальные женщины, начав принимать ОК, часто находят менее маскулинных мужчин более привлекательными в сравнении с теми, кто таблетками не пользуется. А какие у вас еще есть интересные наблюдения?

— Это и правда очень интересное направление для исследований. Если все и правда так работает, то прием гормонов может очень существенно повлиять на ваши отношения. Уже несколько десятилетий ведутся исследования, которые показывают: во время фолликулярной фазы менструального цикла, когда у женщин вырабатывается много эстрогенов, они находят более привлекательным маскулинных мужчин — голос пониже, челюсть поквадратнее и так далее. Это что касается женщин с естественным циклом.

А вот принимающее гормональные таблетки женщины находят более привлекательными мужчин, которые имеют менее маскулинные черты — для них на первый план выходят другие характеристики потенциального партнера. Некоторые исследования говорят, что женщин на ОК больше возбуждают способность мужчины финансово обеспечивать семью, эмпатичность и его умение поддерживать стабильные отношения. То есть они хотят найти в мужчине, в первую очередь, такого стереотипного «хорошего отца», безопасного партнера.

— Что же получается, гормональные таблетки могут помочь выбрать более «правильного» для отношений человека?

— Получается, что да, таблетки могут повлиять на то, каких партнеров вы себе выбираете — и это, в свою очередь, может повлиять даже на частоту разводов. Собственно, уже есть исследования, показывающие: женщины, выбирающие партнеров во время приема гормональных таблеток, реже разводятся — ведь они выбирают не столько «самцов», сколько «отцов». И здесь легко прослеживается, конечно, эффект эстрогена. Опять же, есть научные работы, показывающие, что если вы выбирали партнера, пользуясь таблетками, а потом перестали принимать ОК, то у вас с большой вероятностью начнутся трудности в отношениях. И наоборот: если не принимали таблетки раньше, а в браке начали — это тоже может привести к проблемам в паре. Так что если вы озаботились гормональной контрацепцией, уже состоя в паре, это может снизить влечение к вашему партнеру.

— И что же делать тогда? Бросать таблетки (или снова начать их принимать), разводиться? Или, может, попробовать обратиться к семейному терапевту?

— Если у вас в целом очень хорошие отношения с партнером, то остальные факторы — даже такие сильные, как влияние гормонов — будут иметь меньшее значение. Поэтому не отчаивайтесь: помните, что, вложившись в качество ваших отношений, вы можете многого добиться. Вы не являетесь заложницами контрацептивов.