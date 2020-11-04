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Twitter запретил делиться постом Трампа о том, что у него пытаются украсть победу на выборах

04.11.2020 11:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Действующий президент США Дональд Трамп разместил в Twitter, пост, в котором заявил, что у него пытаются «украсть» победу. Соцсеть отметила это сообщение как спорный контент, запретив ретвитить запись и отвечать на нее.

Как пишет РБК, американский лидер Дональд Трамп заявил в своем Twitter., что он выигрывает выборы президента США, однако у него пытаются «украсть» победу.

«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», - заявил Трамп.

В ответ Twitter отключил возможность ретвитить это сообщение и отвечать на него.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», - говорится в сообщении соцсети.

 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп разместил в Twitter, пост, в котором заявил, что у него пытаются «украсть» победу. Соцсеть отметила это сообщение как спорный...
 
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