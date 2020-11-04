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Штаб Бабарико опроверг слова Кочановой о предложении пересчета голосов

04.11.2020 11:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Штаб Бабарико опроверг слова главы Совета Республики Натальи Кочановой о том, что кто-то обращался к ней с предложением пересчитать голоса в обмен на прекращение протестов.

Напомним, как сообщал tut.by, 3 ноября Наталья Кочанова встретилась со студентами БГУ, на которой всячески пыталась убедить их, что они являются жертвами обмана и политтехнологий, реализуемых через интернет. Мол, нет и не было никакого неправомерного насилия в отношении протестующих, никого не убивали, не насиловали в автозаках, ен прогоняли сквозь строй с палками, не пытали с целью получить пароль от телефона. При этом глава Совета Республики даже не принимала в расчет тот простой факт, что очень многие из присутствовавших на встрече студентов сами были на акциях протеста, сами все видели и сами столкнулись с бесчинством силовиков. Поэтому убеждать их в том, что их обманули, было изначально провальной идеей.

Кроме всего прочего Наталья Кочанова рассказала забавную историю о том, как штаб Бабарико предлагал пересчитать голоса на выборах и Александр Лукашенко даже якобы согласился.

«Вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно, пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете, - рассказала Наталья Кочанова.

В штабе Виктора Бабарико опровергли этот рассказ, заявив, что с Кочановой даже никто не встречался ни до выборов, ни после них. Поэтому и предложения никаких не было.

 
 
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Штаб Бабарико опроверг слова главы Совета Республики Натальи Кочановой о том, что кто-то обращался к ней с предложением пересчитать голоса в обмен на прекращение...
 
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