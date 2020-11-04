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В Польше все-таки можно будет делать аборты? Введение запрета отложили из-за постоянных протестов

04.11.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 22 октября, когда Конституционный суд Польши постановил запретить аборты даже в случаях серьезной патологии развития плода, в стране не стихают народные протесты. По сути, это решение означает полный запрет на прерывание беременности в Польше (разрешение осталось лишь у тех женщин, которые стали жертвами насилия). Своего пика женские протесты достигли 30 октября: тогда на улицы столицы вышло 150 тысяч человек с плакатами «Позор и «Это война». Постановление должно было вступить в силу еще 2 ноября, однако массовый протест этому помешал, — пишет The Guardian.


Фото: Reuters

— Нам нужна дискуссия. Будет правильным взять какое-то время на диалог и поиск новой позиции по этому сложному, эмоциональному вопросу, который вызывает такие конфликты, — заявил представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.


Фото: Reuters

Также он отметил, что решение Конституционного суда будет смягчено. На сегодня президент Польши Анджей Дуда рассматривает вариант закона, который разрешит аборт в тех случаях, когда смерть плода неизбежна. Однако аборты будут по-прежнему запрещены в «менее трудных», по мнению президента, ситуациях — например, если скрининг-тест выявит синдром Дауна.

Соцопросы показывают, что подобный компромисс вряд ли устроит поляков. Ведь это решение противоречит основному требованию протестующих. Запрет абортов стал лишь спусковым крючком — люди борются за свободу выбора, сохранение демократических ценностей и Польши как светского государства.


Фото: Reuters

По мнению поляков, выходящих на митинги по всей стране, эти основы подрывает сама политика правящей партии «Право и справедливость». Консервативные решения принимались ей на протяжении 5 лет, однако только сейчас она столкнулась с такой волной народного гнева. Пользователи сети уже провозгласили результаты протестов манифестом силы польских женщин.

 
 
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Своего пика женские протесты достигли 30 октября: тогда на улицы столицы вышло 150 тысяч человек с плакатами «Позор и «Это война». Постановление должно было вступить...
 
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