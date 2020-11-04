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Кристина Орбакайте высказалась о рождении детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

04.11.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным уже семь лет, однако их старшая сестра, 49-летняя Кристина Орбакайте, до сих пор избегала вопросов о них. На днях певица сделала исключение и заговорила о новой семье матери, Аллы Пугачевой. Как оказалось, Кристина была не в восторге от новости о том, что у Максима Галкина и ее матери появятся общие дети, передает Spletnik.


Фото: pinterest.com

— В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я, — высказалась певица в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство Кристины прошло в окружении бабушки и дедушки. Когда ей было всего два года, родители развелись. Девочка осталась жить не с отцом, литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом, а с матерью. Но фактически воспитанием малышки Алла Борисовна не занималась.

— Они очень любили друг друга. Но оба — люди сложные. Маме надо было делать свою карьеру. В общем, так получилось, — рассказывала она в одном из своих интервью.

Орбакайте говорила, что создала собственный жизненный план, согласно которому переезжать к маме она собиралась как раз по окончании школы. В старших классах Кристина отправлялась к маме только на выходные и на каникулы.

Сама Алла Борисовна признавалась, что жалеет об ошибках прошлого. Не может себе простить, что дочь выросла одна и она уделяла ей так мало времени. Возможно, именно поэтому с младшими детьми Пугачева так близка.

Максим и Алла души в них не чают: они часто делятся в соцсетях роликами с участием Лизы и Гарри, проводят с ними все свободное время, каждый день вместе провожают в школу и занимаются их образованием.

У Кристины трое детей: 29-летний Никита Пресняков, 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя Клавдия Земцова. Уже два года Орбакайте вместе с мужем и дочкой живет в США. Михаил Земцов большую часть жизни прожил в Америке, поэтому семья решила обосноваться там.

 
 
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