В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег

В Беларуси вносятся изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка № 328 от 21 октября. Документ вступает в силу в два этапа, сообщает пресс-служба регулятора.





C 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством, передает БелаПАН .

Кроме того, с 1 января 2021 года банки и небанковские кредитно-финансовые организации смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на электронные деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также обмена электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег.

Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег.

Из правил осуществления операций с электронными деньгами исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица (индивидуального предпринимателя).

В правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка — эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

В целях защиты прав потребителей при проведении операций с электронными деньгами предусмотрен ряд дополнений, направленных на своевременное и качественное информирование держателей (владельцев электронных кошельков), в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

Постановление № 328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

«Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков», — говорится в сообщении Нацбанка.