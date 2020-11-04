Главный инженер МЗКТ Головач судится за материальную компенсацию почти трех лет, проведенных под стражей

Суд Московского района столицы 4 ноября начал рассматривать гражданское дело по иску главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) Андрея Головача к Министерству финансов о возмещении морального вреда за проведенное в неволе время.





Дело рассматривает судья Полина Антипчук. Согласно исковому заявлению, Головач просит взыскать с государственной казны в свою пользу 50 тысяч рублей в качестве материальной компенсации морального вреда, причиненного незаконным задержанием и содержанием под стражей с 6 мая 2015 года по 5 февраля 2018 года? передает БелаПАН .

Сам Головач на процесс не пришел, его интересы представляет адвокат Елена Воронко. Представитель ответчика на предварительное заседание также не явился, свои пояснения Минфин направил письменно. В процессе участвует также представитель прокуратуры.

Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач вместе с несколькими сотрудниками предприятия был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей с учетом деноминации. В феврале 2018 года суд его оправдал, но сразу же после вынесения оправдательного приговора он был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро, якобы полученных в период 2008—2015 годов.

Головача обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК), а также злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач вину категорически отрицал.

19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, его освободили в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей. Спустя десять дней Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор, однако Минский городской суд оставил его в силе.

Стоит отметить, что 13 августа 2019 года Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем возмутился по поводу длительного содержания Головача под стражей.

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», — заявлял Лукашенко.