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Пандемия и политический кризис вынуждают малый и средний бизнес ужиматься

04.11.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государство длительное время не обращало внимания на тенденции развития малого и среднего бизнеса в стране, концентрируя усилия на крупных госпредприятиях. Оставшись без поддержки в период пандемии, который усугубился экономическим и политическим кризисом, малый бизнес закономерно стал сокращаться. Эти приведет как к потере рабочих мест, так и к снижению налоговых платежей в бюджет.

Пандемия и политический кризис вынуждают малый и средний бизнес ужиматься
Фото pixabay.com

По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 сентября 2020 в Беларуси было 369 558 субъектов малого бизнеса, в том числе:

11 348 малых организаций с численностью от 16 до 100 человек

91 436 микроорганизаций с численностью до 15 человек

266 774 индивидуальных предпринимателя.

За восемь месяцев 2020 года в бюджет от малого бизнеса поступило платежей в размере 5 млрд 184,3 млн рублей, что составляет 29,2% от всего объема поступлений. За аналогичный период 2019 в бюджет поступило платежей на 4 млрд 658,3 млн рублей или на 11,3% меньше, чем в 2020-м.

 

Индивидуальные предприниматели

По состоянию на 1 сентября 2020 года, 81 308 ИП или 30% от их количества зарегистрированы в Минске. Меньше всего ИП в Витебской области — 23 393.

Ни в 2019-м, ни в 2020-м не было периодов со снижением количества предпринимателей.

Динамика прироста ИП в 2019-м и в 2020-м значительно отличается. За восемь месяцев 2019 года прирост количества ИП составил 11 619, за такой же период 2020-го — только 9774 (минус 16%). Прирост замедлился во всех областях страны и в Минске.

Наиболее показательными стали апрель, май и август 2020-го. Если в апреле 2019-го количество ИП увеличилось на 2032, то в апреле 2020-го — только на 577. В Могилевской области прирост за апрель 2020-го сократился в 11 раз по сравнению с 2019-м.

Несмотря на значительное количество ИП, доля в платежах в бюджет у ИП небольшая. Из 5,2 млрд рублей платежей от малого предпринимательства за 8 месяцев в бюджет от ИП поступило 430 млн рублей или 8,3%. По сравнению с 2019-м сумма платежей увеличилась на 5%. На предпринимателей Минска пришлось около 40% всех платежей.

Динамика платежей в бюджет имеет ярко выраженный квартальный характер. Основной объем перечислений происходит в январе, апреле, июле и октябре. В остальные месяцы платежи от ИП сокращаются в 5–8 раз.

Ситуация с платежами в бюджет после начала пандемии свидетельствует о явном ухудшении ситуации у предпринимателей. С мая 2020-го платежи от ИП в бюджет либо сохраняются на уровне 2019-го, либо сокращаются.

Еще одним косвенным показателем, свидетельствующим об ухудшении ситуации у ИП, является снижение платежей в бюджет из расчета на одного предпринимателя. За восемь месяцев 2019-го один ИП в Витебской области перечислил в бюджет в среднем 1365 рублей, а в 2020-м — 1268 рублей (снижение на 7%).

Из всех регионов номинально (без учета инфляции) выросли платежи только в Минске и Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Эти ведет к потере рабочих мест и снижению налоговых платежей в бюджет.
 
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