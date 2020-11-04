Всемирному Банку предстоит выбирать между оппозицией и нелегитимным Лукашенко

Источник материала: АФН

Члены президиума Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова направили открытое письмо постоянному представителю Всемирного банка в Беларуси Алексу Кремеру, предложив ему задуматься над вопросом, с кем банк собирается сотрудничать в Беларуси.

«Зная о принципиальной открытости Всемирного банка к диалогу и взаимодействию с гражданским обществом, мы предлагаем в ближайшие дни вступить в диалог с Координационным советом и Беларусской национальной платформой ФГО ВП относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования», - говорится в письме.

Как сообщалось, 23 июня Беларусь и Всемирный банк подписали соглашение о реализации проекта по модернизации высшего образования в синеокой на сумму $109.01 млн. 20 октября Лукашенко подписал указ 367 о реализации соглашения о займе для реализации данного проекта.

«… выражаем обеспокоенность возможностью реализации данного проекта в условиях беспрецедентных репрессий против студентов и преподавателей беларусских университетов со стороны властей. За два последних месяца сотни студентов и преподавателей вузов подвергаются насилию, арестам, штрафам и различным формам запугивания за участие в мирных протестах. Не менее 126 студентов были отчислены администрациями вузов за выражение их гражданской позиции», - подчеркивается в письме.