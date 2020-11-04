Банки в сентябре почти удвоили прибыль

Это ненамного меньше чистой прибыли в сентябре прошлого года, составлявшей 140,2 млн. рублей.





В целом по итогам января—сентября текущего года коммерческие банки получили чистую прибыль в размере 710,2 млн. рублей против 902,1 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.





Довольно значительно в сентябре 2020 года увеличился и нормативный капитал коммерческих банков: на 118 млн. рублей — до 11 591,1 млн. рублей.





Несмотря на увеличение темпов роста прибыли, рентабельность нормативного капитала в пересчете на год пока продолжает снижаться. По итогам января—сентября она составила 8,8% против 11,2% по итогам аналогичного периода прошлого года. А простая рентабельность капитала банков за девять месяцев опустилась до 6,3% с 8,5%.





Рентабельность активов также сократилась: до 0,8% с 1,2%. А рентабельность активов в пересчете на год опустилась до 1,1% с 1,6%.





В то же время, качество активов коммерческих банков в сентябре текущего года улучшилось: необслуживаемые активы сократились по сравнению с августом на 82,6 млн. рублей и достигли 3 442 млн. рублей.





Активы, подверженные кредитному риску, при этом упали на 693,5 млн. рублей — до 69 950,6 млн. рублей. Поэтому доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, по итогам сентября составила 4,9% против 5% по итогам августа текущего года и сентября прошлого.





При этом в сентябре наблюдался значительный отток средств физических лиц из банков, в связи с чем валютные ресурсы коммерческих банков, привлеченные от резидентов РБ, за месяц сократились на 349,3 млн. долларов — до 12 794,8 млн. долларов. Более того, в сентябре снизилась и величина валютных средств, привлеченных банками от нерезидентов: на 77,9 млн. долларов — до 5 012,2 млн. долларов.



