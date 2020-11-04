Sony будет терять на продаже каждой PS5 около $170

Источник материала: Onliner

Не секрет, что в первое время после релиза новых консолей они продаются с убытком для производителя. Игровые направления Sony и Microsoft зарабатывают в первую очередь на играх, а не на «железе». Кроме того, со временем комплектующие дешевеют, и сначала себестоимость приставок сравнивается с ценой в магазинах, а потом становится все ниже и ниже. Лишь к концу жизненного цикла консолей их продажа начинает приносить какие-то деньги. Такая же судьба ждет и PlayStation 5. В Китае подсчитали, какой убыток будет нести Sony с каждой проданной новой консолью.

По данным ITHome, с продажи PlayStation 5 японская компания будет терпеть убыток около $170. Речь не только об оборудовании, которое продается ниже себестоимости, но и о необходимости прибегнуть к дорогим авиаперевозкам, чтобы удовлетворить спрос на приставку. Обычно же консоли поставляются более дешевым морским и железнодорожным транспортом.

В Sony планируют выйти на безубыточные продажи PlayStation 5 в течение трех лет. В компании объясняют это высокой конкуренцией, когда важна не прибыль, а необходимость закрепиться на рынке в долгосрочной перспективе.