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Sony будет терять на продаже каждой PS5 около $170
Источник материала: Onliner
Не секрет, что в первое время после релиза новых консолей они продаются с убытком для производителя. Игровые направления Sony и Microsoft зарабатывают в первую очередь на играх, а не на «железе». Кроме того, со временем комплектующие дешевеют, и сначала себестоимость приставок сравнивается с ценой в магазинах, а потом становится все ниже и ниже. Лишь к концу жизненного цикла консолей их продажа начинает приносить какие-то деньги. Такая же судьба ждет и PlayStation 5. В Китае подсчитали, какой убыток будет нести Sony с каждой проданной новой консолью.
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В Sony планируют выйти на безубыточные продажи PlayStation 5 в течение трех лет. В компании объясняют это высокой конкуренцией, когда важна не прибыль, а необходимость закрепиться на рынке в долгосрочной перспективе.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Не секрет, что в первое время после релиза новых консолей они продаются с убытком для производителя. Игровые направления Sony и Microsoft зарабатывают в первую очередь на...
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