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У врача-анестезиолога, который на прошлой неделе был задержан как участник цепочки солидарности, сгорела квартира

04.11.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в четырехэтажке на улице Волоха, 29 произошел пожар. Сгорела квартира врача анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Евгения Полойко. Евгений — один из тех девяти медиков центра, которые 27 октября до начала рабочего дня стали в цепочку солидарности возле метро «Грушевка» и в последующем были задержаны. Врачей в тот же день выпустили из РУВД, но не с «чистой совестью», а с протоколами в довесок. Так что суды ждут всех, кто не по своей воле побывал в тонированном микроавтобусе. И Евгений не исключение. Но мало этой беды, так еще из-за пожара семья с двумя детьми (13 и 5 лет) осталась фактически на улице.

— Это квартира Евгения, мы живем в ней уже семь лет, — рассказала Onliner Юлия, супруга врача. — Все случилось вчера вечером в районе 16 часов. Мы с мужем были в одной комнате, отдыхали перед тем, как идти за ребенком в детский сад (до этого полдня провели в милиции, изучали протоколы). Старший сын находился в детской, потом он вышел в туалет, а через некоторое время позвал нас — пахнет гарью. В это же время мы услышали какой-то треск, щелчок. Когда открыли дверь в детскую, та уже полыхала. Как мы думаем, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Эту ночь провели в чужой квартире — добрые люди дали такую возможность. Но дальше надо что-то думать: наша квартира в таком состоянии, что одновременно жить в ней и ремонтировать ее невозможно: детская выгорела полностью, все остальные помещения закопчены. Закопчены и вещи, так что ищем сейчас прачечную, где все можно отстирать.

Что касается дела мужа, то суд будет завтра — в 10:30. Проблема еще и в том, что во время пожара сгорела часть документов, которые надо предоставлять в суде. Так что сейчас поедем в суд, будем просить перенести заседание, хотя не знаю, даст это что-то или нет, — переживает Юлия.

У врача-анестезиолога, который на прошлой неделе был задержан как участник цепочки солидарности, сгорела квартира

Сейчас семья ищет жилье в этом же районе («Розочка» — «Грушевка»), чтобы Евгению было удобно добираться на работу, а детям не пришлось ездить в транспорте на занятия в школу и детский сад. Также супруги планируют открыть благотворительный счет, на который все неравнодушные смогут перечислить деньги. Если вы хотите помочь семье, то связаться с Юлией можно по номеру +375 29 605-42-95 (из мессенджеров активен Viber).

 
 
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Вчера вечером в четырехэтажке на улице Волоха, 29 произошел пожар. Сгорела квартира врача анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Евгения Полойко....
 
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