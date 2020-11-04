Доллар и евро резко подешевели, российский рубль рванул вверх

Источник материала: Onliner

Ладно, мы уже видели эту манеру доллара: сначала резкий скачок, потом долгое нудное сползание — но так, чтобы не оказаться ниже уровня до скачка. Вчера на торгах доллар символически подешевел, хотя злые языки уверяли, что он обновит исторический рекорд (2,6631 рубля 28 августа). Но до опасной черты вчера было совсем мало, 0,68 копейки, с обратной стороны шло укрепление этой границы мешками с песком.

Сегодня со старта торгов доллар потерял 1,61 копейки. Стоит пока 2,6402.

Евро сбросил 1,7 копейки, до 3,0813 белорусского.

Сотня российского рубля выросла на 2,58 копейки и торгуется по 3,3469.

Во вторник доллар потерял 0,16 копейки, до 2,6563. Евро подорожал на 0,43 копейки, до 3,0983. Российский рубль подскочил на 2,23 копейки и стал стоить 3,3211.