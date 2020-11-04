﻿ Доллар и евро резко подешевели, российский рубль рванул вверх. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро резко подешевели, российский рубль рванул вверх

04.11.2020 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ладно, мы уже видели эту манеру доллара: сначала резкий скачок, потом долгое нудное сползание — но так, чтобы не оказаться ниже уровня до скачка. Вчера на торгах доллар символически подешевел, хотя злые языки уверяли, что он обновит исторический рекорд (2,6631 рубля 28 августа). Но до опасной черты вчера было совсем мало, 0,68 копейки, с обратной стороны шло укрепление этой границы мешками с песком.

Сегодня со старта торгов доллар потерял 1,61 копейки. Стоит пока 2,6402.

Евро сбросил 1,7 копейки, до 3,0813 белорусского.

Сотня российского рубля выросла на 2,58 копейки и торгуется по 3,3469.

Во вторник доллар потерял 0,16 копейки, до 2,6563. Евро подорожал на 0,43 копейки, до 3,0983. Российский рубль подскочил на 2,23 копейки и стал стоить 3,3211.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ладно, мы уже видели эту манеру доллара: сначала резкий скачок, потом долгое нудное сползание — но так, чтобы не оказаться ниже уровня до скачка. Вчера на торгах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот когда может получиться купить новый флагман Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика