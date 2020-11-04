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Белпочта досрочно выплатит пенсии в ноябре

04.11.2020 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Подробности о работе почтовых отделений можно узнать по номеру 154 или по телефонам +375 (44) 590-01-54 (А1), +375 (33) 300-01-54 (МТС).

Время работы контакт-центра:

в будние дни — с 9:00 до 20:00,

в выходные дни — с 9:00 до 17:00,

в праздничный день (7 ноября) — с 9:00 до 17:00.

Что в итоге?

«Белпочта» выплатит пенсии досрочно.

Как сообщалось, с 1 ноября белорусам повысили социальные пенсии и другие доплаты и надбавки в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Белпочта сообщает, что выплата пенсий и пособий за 5-9 ноября 2020 года пройдет по графику досрочной выплаты. В праздничный день 7 ноября будут работать только...
 
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