Белпочта досрочно выплатит пенсии в ноябре

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Подробности о работе почтовых отделений можно узнать по номеру 154 или по телефонам +375 (44) 590-01-54 (А1), +375 (33) 300-01-54 (МТС).



Время работы контакт-центра:

в будние дни — с 9:00 до 20:00,

в выходные дни — с 9:00 до 17:00,

в праздничный день (7 ноября) — с 9:00 до 17:00.

Что в итоге?

«Белпочта» выплатит пенсии досрочно.