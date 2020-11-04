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Белпочта досрочно выплатит пенсии в ноябре
Источник материала: Myfin
Подробности о работе почтовых отделений можно узнать по номеру 154 или по телефонам +375 (44) 590-01-54 (А1), +375 (33) 300-01-54 (МТС).
Время работы контакт-центра:
в будние дни — с 9:00 до 20:00,
в выходные дни — с 9:00 до 17:00,
в праздничный день (7 ноября) — с 9:00 до 17:00.
Что в итоге?
«Белпочта» выплатит пенсии досрочно.
Как сообщалось, с 1 ноября белорусам
Источник: Myfin.by
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Белпочта сообщает, что выплата пенсий и пособий за 5-9 ноября 2020 года пройдет по графику досрочной выплаты. В праздничный день 7 ноября будут работать только...
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