Какой хорошенький! Кети Топурия сообщила о прибавлении в семье

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия удивила поклонников: беременная звезда рассказала о прибавлении в семье и показала нового друга.

Солистка группы A'Studio перестала скрывать свое положение и официально заявила о второй беременности . Отцом ребенка певицы стал белорус Лев Деньгов, с которым Топурия познакомилась после разрыва с Гуфом. Певица вовсю готовится к родам, а любимый заваливает ее подарками.

Топурия поспешила поделиться очередной радостью с подписчиками в Instagram: звезда опубликовала сторис с новым другом и сообщила о прибавлении в семье.

В кадре певица появилась в уютной пижаме со щенком породы бигль, которого назвала Лаки. Также Топурия показала кадры, где щенок изучает территорию и осваивается в доме новой хозяйки.

Напомним, что недавно экс-супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон также съехалась с особенным другом и удивила фанатов.

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