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Какой хорошенький! Кети Топурия сообщила о прибавлении в семье
04.11.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кети Топурия удивила поклонников: беременная звезда рассказала о прибавлении в семье и показала нового друга.
Солистка группы A'Studio
Топурия поспешила поделиться очередной радостью с подписчиками в Instagram: звезда опубликовала сторис с новым другом и сообщила о прибавлении в семье.
В кадре певица появилась в уютной пижаме со щенком породы бигль, которого назвала Лаки. Также Топурия показала кадры, где щенок изучает территорию и осваивается в доме новой хозяйки.
Напомним, что недавно экс-супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон также
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Солистка группы A'studio поделилась трогательными моментами с поклонниками - звезда порадовалась новому питомцу в доме.
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