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Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой, раскрывшей «секрет» экс-банкира
Источник материала: KYKY>
Во время вчерашней трехчасовой беседы со студентами БГУ председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова
«Уже расскажу вам так, как есть, — начала свою фантастическую историю чиновница. — На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете».
Штаб Бабарико
Подробнее об эпичных «переговорах» председателя Совета Республики и протестующих студентов читайте здесь:
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Во время вчерашней трехчасовой беседы со студентами БГУ председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова раскрыла «секрет» штаба Виктора...
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