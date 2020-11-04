Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой, раскрывшей «секрет» экс-банкира

Источник материала: KYKY

Во время вчерашней трехчасовой беседы со студентами БГУ председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова раскрыла «секрет» штаба Виктора Бабарико.

«Уже расскажу вам так, как есть, — начала свою фантастическую историю чиновница. — На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете».

Штаб Бабарико прокомментировал эти слова Кочановой: «Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов».

Подробнее об эпичных «переговорах» председателя Совета Республики и протестующих студентов читайте здесь: «75 лет назад моя мама ела лебеду». Как Кочанова убеждала студентов, что Беларусь — рай на земле .