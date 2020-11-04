ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой, раскрывшей «секрет» экс-банкира

04.11.2020 11:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Во время вчерашней трехчасовой беседы со студентами БГУ председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова раскрыла «секрет» штаба Виктора Бабарико. 

«Уже расскажу вам так, как есть, — начала свою фантастическую историю чиновница. — На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете».

Штаб Бабарико прокомментировал эти слова Кочановой: «Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов».

Подробнее об эпичных «переговорах» председателя Совета Республики и протестующих студентов читайте здесь: «75 лет назад моя мама ела лебеду». Как Кочанова убеждала студентов, что Беларусь — рай на земле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время вчерашней трехчасовой беседы со студентами БГУ председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова раскрыла «секрет» штаба Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой хорошенький! Кети Топурия сообщила о прибавлении в семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика