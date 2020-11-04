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Один из видеосервисов попал в «черный список» заблокированных в Беларуси ресурсов

04.11.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились читатели из Жодино, которые сообщили, что интернет-провайдер «Сети плюс» со вчерашнего дня «ограничил доступ к части информационных каналов». При этом на экране появляется надпись, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Оказалось, все дело в том, что один из видеосервисов попал в «черный список» и, следовательно, будет недоступен по всей территории страны.


Фото: читатель TUT.BY

Речь идет о видеосервисе Ott.Onl, который предлагает зрителям более 300 русскоязычных телеканалов.

В техподдержке нам пояснили, что ресурс Ott.Onl был заблокирован по решению Министерства информации на территории Беларуси. Но зрители могут смотреть другие «официально разрешенные для трансляции» каналы — при включении ТВ-приставки просто следует выбрать другой портал (в случае с Жодино это «ТВконтент»).

Сайт http://ott.onl/ попал в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 2 ноября. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

 
 
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Поэтому при включении ТВ-приставки зрителю следует выбрать другой портал.
 
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