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Кабмин Латвии утвердил отказ от импорта из России электроэнергии с Белорусской АЭС
Источник материала: Навiны
России придется подтверждать, что экспортируемая из этой страны в Латвию электроэнергия не произведена на Белорусской АЭС. Это предусматривают изменения в правила торговли и использования электроэнергии, которые утвердил Кабинет министров Латвии на заседании 3 ноября,
Электричество с Белорусской АЭС блокирует и Литва.
Латвия имеет только одно электрическое соединение с третьими странами — латвийско-российское межсетевое соединение. Наряду с новым регламентом реализуется постановление Кабинета министров от 25 августа этого года, которое предусматривает приостановку торговли электроэнергией с Беларусью при вводе в строй островецкой АЭС.
«На практике новые правила означают, что электроэнергия из Беларуси не будет импортироваться в Латвию транзитом через Россию», — пояснила пресс-служба правительства Латвии.
Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились об общей методике по торговле электроэнергией, которая исключает ее покупку из Беларуси. Определено также, что при импорте электроэнергии из России в Латвию должны быть предоставлены доказательства, что электроэнергия не была выработана в Беларуси.
Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 ноября начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему.
Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid
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России придется подтверждать, что экспортируемая из этой страны в Латвию электроэнергия не произведена на Белорусской АЭС.
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