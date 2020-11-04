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Кабмин Латвии утвердил отказ от импорта из России электроэнергии с Белорусской АЭС

04.11.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

России придется подтверждать, что экспортируемая из этой страны в Латвию электроэнергия не произведена на Белорусской АЭС. Это предусматривают изменения в правила торговли и использования электроэнергии, которые утвердил Кабинет министров Латвии на заседании 3 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Кабмин Латвии утвердил отказ от импорта из России электроэнергии с Белорусской АЭС

Электричество с Белорусской АЭС блокирует и Литва. 
Они, в частности, определяют, что оператор системы передачи электроэнергии может запросить у компетентных органов российской стороны доказательства происхождения, подтверждающие, что импортированная из России электроэнергия была произведена в России, передает БелаПАН.

Латвия имеет только одно электрическое соединение с третьими странами — латвийско-российское межсетевое соединение. Наряду с новым регламентом реализуется постановление Кабинета министров от 25 августа этого года, которое предусматривает приостановку торговли электроэнергией с Беларусью при вводе в строй островецкой АЭС.

«На практике новые правила означают, что электроэнергия из Беларуси не будет импортироваться в Латвию транзитом через Россию», — пояснила пресс-служба правительства Латвии.

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились об общей методике по торговле электроэнергией, которая исключает ее покупку из Беларуси. Определено также, что при импорте электроэнергии из России в Латвию должны быть предоставлены доказательства, что электроэнергия не была выработана в Беларуси.

Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 ноября начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заблокировал поставки электричества из Беларуси в связи с энергетическим пуском БелАЭС.

 

 
 
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России придется подтверждать, что экспортируемая из этой страны в Латвию электроэнергия не произведена на Белорусской АЭС.
 
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