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Трамп готов праздновать победу на выборах президента в США

04.11.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 ноября Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома, назвав результаты президентских выборов феноменальными и заявил, что вместе со сторонниками готов праздновать свою победу. Официально подсчет голосов еще продолжается.

Трамп готов праздновать победу на выборах президента в США

«Честно говоря, мы выиграли в этой гонке», — сказал он. Трамп также рассказал о фальсификации выборов и объявил, что обратится в Верховный суд.

«Результаты сегодня феноменальные. Мы готовились выиграть эти выборы. И честно говоря, мы выиграли эти выборы. [...] Нам даже не нужны все эти штаты для победы», — отметил Трамп.

В день президентских выборов в США Конкурент Дональда Трампа Джо Байден после посещения своей родной Филадельфии отправился в Уилмингтон, штат Делавэр, где базируется его избирательный штаб. 

Президент заявил, что выиграл, в том числе в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. Во всех этих штатах все еще ведется подсчет голосов, и средства массовой информации не присудили ни одному из кандидатов победу.

Для победы в президентской гонке кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов Коллегии выборщиков.

По итогам голосования каждый штат называет своего победителя, который получает определенное количество голосов в зависимости от численности населения штата. Например, победа в Калифорнии принесла Байдену 55 голосов, а победа Трампа в Южной Каролине — только 9.

По данным на 07:00 по минскому времени, лидирует Байден, набравший уже 213 голосов, у Трампа — 118. Со своими голосами определились 32 штата, в остальных подсчет еще продолжается, и эта процедура может затянуться до пятницы.

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4 ноября Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома, назвав результаты президентских выборов феноменальными и заявил, что вместе со сторонниками готов...
 
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