Мужчина сорвал госфлаг в центре Гомеля и бросил его в мусорку — грозит уголовка

46-летний гомельчанин сорвал флаг со здания на проспекте Ленина и выбросил его в мусорку, сообщает СК .





Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мужчина забрался на уличный холодильник и, сломав древко, бросил флаг на асфальт. В последующем он выбросил госсимвол в мусорку на ул. Крестьянской.

С утра 1 ноября к патрульному наряду милиции обратилась женщина с флагом, найденным в уличной мусорке.

Личность мужчины установили, однако 46-летний индивидуальный предприниматель из Гомеля отказался проследовать в райотдел милиции.

Похожий случай произошел в Бресте. Там 23 сентября возле кинотеатра «Беларусь» один из участников акции протеста пытался поджечь флаг зажигалкой. Затем 17-летний парень разорвал его. В отношении его заведено уголовное дело по статье 370 УК «Надругательство над государственными символами». Самое жестокое наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до года.