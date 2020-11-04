Штаб Бабарико уличил Кочанову в очередной лжи

Источник материала: АФН

Штаб Виктора Бабарико опроверг слова Натальи Кочановой о том, что пытался договориться с Лукашенко о прекращении протестов в обмен на пересчет голосов.

На встрече со студентами БГУ 3 ноября глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что на нее «вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса».

«Президент говорит: «Однозначно, пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», - рассказала Кочанова студентам очередную байку из Дворца независимости.

В штабе Виктора Бабарико слова Натальи Кочановой опровергли, передает tut.by.

«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов, — заявили в штабе Бабарико.