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Поправки в Конституцию Беларуси в Конституционный суд не поступали
Источник материала: Партизан
Работа над поправками нового Основного закона страны продолжается, документ в Конституционный суд не поступал, сообщили
Накануне ряд Telegram-каналов и СМИ распространили информацию со ссылкой на собственные источники том, что Конституционный суд получил проект документа с правками в Основной закон. На необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси настаивает не только оппозиция, белорусские власти также поддержали данный тренд. Один из принципиальных пунктов конституционной реформы - ограничение президентского срока.
"Работа над изменениями еще продолжается. Проекта документа у нас нет", – заявили Sputnik в Конституционном суде Беларуси.
Там отметили, что депутаты, эксперты, юристы еще работают над документом, сбор предложений продолжается.
В свою очередь юристы пояснили, что в белорусском законодательстве нигде не прописано о том, что рабочий проект в обязательном порядке должен быть передан в Конституционный суд. "Такой нормы в законодательстве нет", – пояснили юристы.
Нужен референдум?
Касаясь процедуры принятия изменений в Конституцию, юристы отметили, что проще написать и принять новый основной закон, чем менять старый. Они пояснили, что для любого государства, не только для Беларуси, действующую Конституцию менять сложно.
"К примеру, в соответствии с белорусским законодательством, чтобы поменять ключевые разделы, нужно созвать референдум", – сказал собеседник агентства. По его словам, если пойти более простым путем, то нужен просто проект новой Конституции, принятие и утверждение которого находится в компетенции парламента и главы государства.
Работа продолжается
Как сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси, работа по сбору предложений и дополнений в Основной закон страны продолжается. Несколько недель назад были продлены сроки сбора предложений – ранее этот срок был определен до 24 октября.
Там уточнили, что точная дата проведения Всебелорусского народного собрания, на котором планируется представить проект Конституции, не определена.
Как ранее заявлял Лукашенко, о ходе работы над поправками в Конституцию гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании. Президент также отмечал, что в процессе подготовки уже третий вариант Конституции, так как два предыдущих его не устроили. Глава государства поставил задачу, что разработка главного документа страны должна быть квинтэссенцией видения того, как в перспек ве должна развиваться республика.
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Работа над поправками нового Основного закона страны продолжается, документ в Конституционный суд не поступал, сообщили Sputnik в КС в среду.
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