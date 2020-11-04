Поправки в Конституцию Беларуси в Конституционный суд не поступали













Накануне ряд Telegram-каналов и СМИ распространили информацию со ссылкой на собственные источники том, что Конституционный суд получил проект документа с правками в Основной закон. На необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси настаивает не только оппозиция, белорусские власти также поддержали данный тренд. Один из принципиальных пунктов конституционной реформы - ограничение президентского срока.





"Работа над изменениями еще продолжается. Проекта документа у нас нет", – заявили Sputnik в Конституционном суде Беларуси.





Там отметили, что депутаты, эксперты, юристы еще работают над документом, сбор предложений продолжается.





В свою очередь юристы пояснили, что в белорусском законодательстве нигде не прописано о том, что рабочий проект в обязательном порядке должен быть передан в Конституционный суд. "Такой нормы в законодательстве нет", – пояснили юристы.





Нужен референдум?





Касаясь процедуры принятия изменений в Конституцию, юристы отметили, что проще написать и принять новый основной закон, чем менять старый. Они пояснили, что для любого государства, не только для Беларуси, действующую Конституцию менять сложно.





"К примеру, в соответствии с белорусским законодательством, чтобы поменять ключевые разделы, нужно созвать референдум", – сказал собеседник агентства. По его словам, если пойти более простым путем, то нужен просто проект новой Конституции, принятие и утверждение которого находится в компетенции парламента и главы государства.





Работа продолжается





Как сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси, работа по сбору предложений и дополнений в Основной закон страны продолжается. Несколько недель назад были продлены сроки сбора предложений – ранее этот срок был определен до 24 октября.





Там уточнили, что точная дата проведения Всебелорусского народного собрания, на котором планируется представить проект Конституции, не определена.





Как ранее заявлял Лукашенко, о ходе работы над поправками в Конституцию гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании. Президент также отмечал, что в процессе подготовки уже третий вариант Конституции, так как два предыдущих его не устроили. Глава государства поставил задачу, что разработка главного документа страны должна быть квинтэссенцией видения того, как в перспек ве должна развиваться республика.



