Гончаренко стал лучшим тренером октября в чемпионате России









За специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты "Матч ПРЕМЬЕР" и болельщики. Белорус набрал 55% голосов и опередил наставника "Спартака" Допенико Тедеско (20%).





В октябре "армейцы" одержали четыре победы в четырех матчах: были обыграны "Урал" (2:0), "Динамо" (3:1), "Арсенал" (5:1) и "Ротор" (1:0). Благодаря 100-процентному успеху ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.





Несмотря на успехи в национальном первенстве, на евроарене подопечным Ганчаренко пока не везет: команда не выиграла ни одного матча. Завтра, 5 ноября, ЦСКА проведет выездную игру против "Фейенорда" в Роттердаме в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.





В квартете К "армейцы" занимают второе место с 2 баллами. Впереди "Вольфсберг" с 4 очками.



