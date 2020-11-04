Сегодня утром родные задержанных врачей собрались у расписания судебных заседаний. Когда на доске с информацией о заседаниях появились данные Евгения Майского, все удивились — родным медика сказали, что его дело будут разбирать после обеда.





— Срочно звоните его родным, пусть возвращаются, — стали говорить близкие других медиков. — Может быть, они еще недалеко и успеют прийти.





Близкие успели.





Дело ведет судья Сергей Кацер. Евгений Майский, врач магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии, находится на Окрестина. Показания он дает по скайпу. Монитор повернут к судье, поэтому родные Евгения его не видят, и из-за не очень хорошей акустики в помещении слышно доктора тоже плохо.





По информации из протокола, Евгений Майский «в группе лиц» «принял участие в уличном шествии», которое не было разрешено Мингорисполкомом. Медик из этого признал лишь то, что шел в группе граждан.





В тот вечер, пояснил он, он вместе с другими людьми шел вдоль проспекта Дзержинского. В какой-то момент к ним подъехала машина, прохожих попросили разойтись. Спустя 3−10 секунд рядом оказались «люди в черной форме с надписью ОМОН» и их забрали.





Никаких призывов и нарушений в действиях тех, кто шел по проспекту, не было, считает Евгений. Они лишь хотели выразить солидарность с отчисленными студентами, а также привлечь внимание к проблемам в обществе. Но в большей степени, отметил доктор, для него это было общение с коллегами.

Имя свидетеля в суде засекречено.

Евгению его представляют как Сидорова Сидора Сидоровича. По словам сотрудника милиции, в понедельник вечером им поступила информация: по проспекту Дзержинского движется группа граждан, которые «обозначили себя» белыми халатами, плакатами, кричали «Жыве Беларусь!».





Когда они прибыли на место, продолжает свидетель, информация подтвердилась. Людей было 50 человек. Евгения Сидор Сидорович узнает. Почему? Медик шел впереди, кричал: «Медики с народом», «Жыве Беларусь!».





Для того, чтобы вынести решение по делу врача, судья не стал удаляться из зала заседаний. Выслушав обе стороны процесса и изучив материалы, Сергей Кацер озвучил наказание доктору: 9 суток.









Напомним, вечером 2 ноября около БГМУ люди собрались на акцию солидарности с отчисленными студентами, затем они пошли по проспекту Дзержинского. Медики в том числе шли в белых халатах. Было задержано девять человек.





Речь идет о травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Руслане Якубовском, акушере-гинекологе 3-й городской клинической больницы Станиславе Соловье (накануне его приговорили к 15 суткам ареста), сосудистом хирурге Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрии Маркелове, враче эндоскопической диагностики медицинского центра ЛОДЭ Ирине Маркеловой, враче магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии Евгении Майском, травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Леониде Глазкине, враче-неврологе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслане Бадамшине (он также уже осужден накануне на 15 суток)





Также была задержана медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Ольга Стефанович и врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Валерия Тимошенко. Женщин позже отпустили.



