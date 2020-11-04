Опасная погода: штормовое предупреждение снова объявили в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Желтый уровень опасности снова объявили в Беларуси из-за тумана, в этот раз на четверг, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

С конца прошлой недели погода не радует белорусов. Синоптики ежедневно объявляют штормовое предупреждение.

"В ночные и утренние часы 5 ноября в отдельных районах республики ожидается туман", - рассказали они.

Ночью и утром в четверг погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу возможны небольшие кратковременные дожди. Ожидается южный с переходом на западный умеренный ветер, днем по северо-западу - порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+7°С, в дневные часы воздух прогреется до +5..+10°С. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится.

В Минске 5 ноября будет сплошная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Утром температура воздуха будет держаться в районе +4..+6°С, днем потеплеет до +6..+8°С. Скорость порывов ветра временами будет достигать 13 метров в секунду.