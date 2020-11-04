«Куда ты полезла?» Власова рассказала, о чем спорили Бабарико с Лукашенко в тюрьме

Источник материала: KYKY

Профессиональный юрист, медиатор, представитель президиума КС Лилия Власова уже несколько недель находится дома. Ее выпустили из тюрьмы, в которую она попала в качестве политзаключенного, после участия в «диалоге» с Лукашенко в КГБ.

В интервью TUT.by, кроме прочего, Лилия рассказала , как проходила та самая встреча. Мы передаем самое главное.

В день встречи с Лукашенко Лилию разбудили в 6:30 утра, конвой вошел в ее камеру со словами: «Власова, одеться по сезону и на выход». Лилии сказали, что везут ее на следственные действия, то есть на мероприятие, от которого нельзя отказаться.

«[Уже в КГБ] Меня посадили в кабинет с охранником и попросили подождать адвоката. К часам 12 меня завели в зал, в котором уже были люди. Из присутствующих я была знакома с Бабарико, Знаком и Салеем. Виктор Бабарико, рядом с которым меня посадили, пошутил: «Кощунственно, конечно, звучит, но я рад вас видеть». Я тоже была рада его видеть живым.

Когда в зал вошел Лукашенко, я сначала подумала, что это двойник, это какой-то розыгрыш, не может быть, чтобы он пришел к арестованным».

Лилия, как и многие беларусы, не считает, что встречу с Лукашенко можно назвать «диалогом»: «Мы сидим грязные, измученные тюремным содержанием, ошарашенные происходящим, совершенно не готовые к серьезному разговору. По-моему, цель встречи была показать, что хоть какой-то диалог с оппозицией начат <...> Изменение Конституции обсуждалось фрагментарно. Бабарико сказал, что должна быть частная собственность, реальное разделение властей и хорошо бы вернуться в Конституции 1994 года, Лукашенко высказал возражения по поводу роли частной собственности в экономике, но отметил, что сам он больше баллотироваться в президенты не собирается, а президентство будет ограничено двумя сроками».

Так называемому президенту на встрече говорилось о том, что необходимо прекратить насилие со стороны силовиков: «Но Лукашенко убежден, что силовики действуют адекватно, он верит в то, что это ответная реакция на угрозу со стороны протестующих. В качестве примеров он привел «нападение» Тихановского на милиционера и «блокаду» избирательных участков, якобы люди «блокировали» избиркомы. Ему пытались объяснять, что избиратели пришли узнать итоги голосования, которые не были обнародованы, но у него на этот счет своя версия».

Лукашенко также попытался ответить Лилии, почему она вообще находится в тюрьме: «Я задала вопрос Лукашенко: «Я никогда не занималась политикой, пришла в Координационный Совет как переговорщик и медиатор, пробыла там 12 дней, за что вы меня посадили?» В ответ услышала: «Вот бы и занималась своей медиацией, куда ты полезла?»

Полную версию интервью с Лилией Власовой читайте на TUT.by .