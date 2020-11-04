|
Посмотрите на «циничный» плакат о Ермошиной, из-за которого на его автора завели уголовное дело
Источник материала: KYKY>
На 30-летнего мужчину завели дело за два плаката, на одном из которых лицо главы ЦИК Лидии Ермошиной «прифотошоплено» к чужой фигуре. Об этом
Плакат с Ермошиной появился на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского в Волковыске. Автора изображения задержали сегодня ночью. В его багажнике нашли еще один плакат — уже с председателем Волковысского райисполкома.
«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — отметили в милиции. И показали творчество местного жителя Волковыска:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 30-летнего мужчину завели дело за два плаката, на одном из которых лицо главы ЦИК Лидии Ермошиной «прифотошоплено» к чужой фигуре. Об этом сообщает УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)