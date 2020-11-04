Посмотрите на «циничный» плакат о Ермошиной, из-за которого на его автора завели уголовное дело

Источник материала: KYKY

На 30-летнего мужчину завели дело за два плаката, на одном из которых лицо главы ЦИК Лидии Ермошиной «прифотошоплено» к чужой фигуре. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Плакат с Ермошиной появился на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского в Волковыске. Автора изображения задержали сегодня ночью. В его багажнике нашли еще один плакат — уже с председателем Волковысского райисполкома.

«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — отметили в милиции. И показали творчество местного жителя Волковыска: