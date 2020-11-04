ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на «циничный» плакат о Ермошиной, из-за которого на его автора завели уголовное дело

04.11.2020 12:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На 30-летнего мужчину завели дело за два плаката, на одном из которых лицо главы ЦИК Лидии Ермошиной «прифотошоплено» к чужой фигуре. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Плакат с Ермошиной появился на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского в Волковыске. Автора изображения задержали сегодня ночью. В его багажнике нашли еще один плакат — уже с председателем Волковысского райисполкома.

«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — отметили в милиции. И показали творчество местного жителя Волковыска:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 30-летнего мужчину завели дело за два плаката, на одном из которых лицо главы ЦИК Лидии Ермошиной «прифотошоплено» к чужой фигуре. Об этом сообщает УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно задержан гей-педофил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика