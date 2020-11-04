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В Гродно появится «умный» светофор
Источник материала: Tut.by
Так называемый умный светофор впервые появится в Гродно. Об этом сообщили в эфире телеканала «
Новый объект разместят на проспекте Космонавтов, на пересечении новой дороги с одним из крупнейших гипермаркетов в областном центре.
Интеллектуальная транспортная система оснащена электронными датчиками, которые будут отслеживать интенсивность движения и, таким образом, регулировать сигналы светофора.
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Новый объект разместят на проспекте Космонавтов, на пересечении новой дороги с одним из крупнейших гипермаркетов в областном центре.
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