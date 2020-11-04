В Гродно появится «умный» светофор

Источник материала: Tut.by

Так называемый умный светофор впервые появится в Гродно. Об этом сообщили в эфире телеканала « Беларусь 4 ».

Новый объект разместят на проспекте Космонавтов, на пересечении новой дороги с одним из крупнейших гипермаркетов в областном центре.

Интеллектуальная транспортная система оснащена электронными датчиками, которые будут отслеживать интенсивность движения и, таким образом, регулировать сигналы светофора.