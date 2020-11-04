«Единственный выход - объявление себя банкротом». Магазины - о проверках и штрафах после 26 октября

Источник материала: Tut.by

26 октября компании из разных сфер объявили выходным днем. Кто-то решил устроить сандень или инвентаризацию, кто-то открыто объявил о солидарности с забастовкой. После этого к тем, кто не работал, начали приходить всевозможные проверки. Мы уже Минске закрывают десяток заведений">рассказывали об известных заведениях, некоторым из которых пришлось приостановить работу на три месяца. Но эта ситуация коснулась и небольших торговых точек и кафе, которые тоже не работали 26 октября. Одним тоже выдали предписания о временном закрытии, другие получили неподъемные штрафы, а третьим просто сказали устранить нарушения без закрытия торговых объектов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: fotografierende, pexels.com

«Все недостатки устраняются за час, но нам выдали постановление о закрытии на три месяца»

— 26 октября у нас был санитарный день, — рассказывает Константин, владелец торговой точки на вокзале в Осиповичах. — Это понедельник, а в субботу пришла и санстанция, и пожарные, и МАРТ. Нашли кучу нарушений: например, нет таблички, что нельзя продавать сигареты покупателям младше 18 лет, на ценниках не указана цена за килограмм, а только за пачку, и так далее. Все эти недостатки устраняются за час, но нам выдали постановление о закрытии на три месяца, до 29 января. Если мы устраним эти нарушения, то якобы можно будет подать ходатайство, чтобы открыться раньше. Но я, честно говоря, не верю ни в какое ходатайство. Поэтому решил не заморачиваться и вообще закрыть магазин.

Еще одной причиной такого решения, говорит Константин, стало то, что до этого с 29 сентября по 29 октября в торговом павильоне проходила проверка. Собеседник связывает ее со своей активной гражданской позицией: он ведет блог, снимает видео против насилия, выходит на митинги.

— Во время этой проверки мне сделали много замечаний по делу и не по делу. В итоге дали количество штрафов, как шутят коллеги, несовместимое с жизнью. А тут еще и это. Поэтому закрываю фирму, будет еще один банкрот, — говорит Константин.

Помимо павильона на вокзале ему принадлежит еще один продуктовый магазин. Там проверок пока не было, но собеседник уверен, что «через день-два придут и в него».

— Павильон я уже продал и передал другому собственнику. Магазин тоже выставлен на продажу. В нем было четыре продавца, они уволены, в магазине — два продавца, бухгалтер плюс я. Итого восемь семей может остаться без заработка. Будет хорошо, если новые владельцы оставят старый коллектив, — говорит Константин.

«Сказали прийти в управление внутренних дел и интересовались санитарным днем»

Светлана — ИП, ей принадлежит небольшая кофейня в Бресте, в которой она работает одна.

— 26 октября у меня был санитарный день. Я предупредила посетителей, повесила объявление на двери. Уже 26-го позвонили из управления торговли и спросили, запланированный ли это санитарный день. Я ответила, что да, — рассказывает Светлана. — На следующий день вечером пришли три человека: один — из налоговой, один — из ОБЭП, а один, по его словам, — из милиции. При вопросе о том, зачем он здесь, он сказал: «Всякое может случиться».

Налоговый инспектор установила в кофейне нарушение кассовой дисциплины, но с этим Светлана не спорит — нарушение действительно было.

— Кроме того, на следующий день мне сказали прийти в управление внутренних дел для беседы. На ней интересовались санитарным днем: как часто мы его проводим, где это закреплено документально, как часто проводился последний — вот такие вопросы задавали. Все были настроены очень благожелательно, сочувствовали, говорили, что просто выполняют свою работу, — вспоминает Светлана. — После этого в четверг пришла сначала служба МЧС в рамках мониторинга, они сделали только предписания, никаких протоколов не составляли. А потом в тот же день — санстанция. Они выявили нарушения: нет информационного листа по «ковиду», инструкции по обработке рук, дополнительного дозатора для антисептика на каждой мойке и так далее. В пятницу мне выдали постановление о закрытии до устранения нарушений. Дальнейшему открытию никто не препятствует, как только я буду готова, они придут, проверят и дадут разрешение на открытие.

Светлана признается, что первой реакцией было «закрыться и ничего не устранять, потому что работать в таких условиях не очень приятно».

— Но потом я посмотрела, что там вещи, которые устраняются в два-три дня, и передумала. Надеюсь, что в течение недели я все устраню и смогу снова открыться.

«После проверки в субботу магазин опечатали»

Магазин детской одежды в Бресте тоже не работал 26 октября без объяснения причин. После этого, рассказывает владелец Артем, буквально за два дня в магазин пришло четыре проверки, его закрыли и опечатали.

— Было управление торговли, пожарные, ОБЭП, налоговая, — перечисляет Артем. — После последней проверки в субботу магазин опечатали. Причины такие: во-первых, не было чека об уплате налогов, во-вторых, накладных на товар. Все это, конечно, у нас есть, просто не в магазине, а у бухгалтера. Как вообще можно не заплатить налог? Если пропустишь буквально один день, тебе сразу начинают звонить, и все это видно в системе. Мне сказали, что магазин будет опечатан до тех пор, пока не будет этих документов. Я сказал: хорошо, съезжу домой, через час привезу. Но меня попросили сделать это в понедельник, а в понедельник сначала сказали позвонить после обеда, а потом перенесли все это на вторник. Во вторник мы предоставили документы, и нам разрешили работать. В среду открываемся, но осадок остался. Не покидает чувство, что в любой момент все может повториться.

Вместе с тем Артем отмечает, что «большинство „проверяющих“ достаточно дружелюбные люди, сложилось впечатление, что не всем нравится то, что они делают».

— Но еще больше поразила поддержка людей, они невероятные, — добавляет собеседник.

Павел, владелец небольшой кофейни в Минске, говорит, что 26 октября они «официально закрылись по техническим причинам, неофициально — поддержали забастовку».

— Проверки пришли 30 октября. Санстанция нашла нарушения: не было дезинфицирующих средств для поверхностей, не тот антисептик, не было разметки для С19 и плаката соблюдать дистанцию, не работала вторая мойка. В целом санстанция была очень доброжелательна и не выписывала штрафы. МЧС пока не предоставили результаты проверки, но сказали, что огнетушитель стоит не на видном месте, нет наклейки по ГОСТу, задавали бариста вопросы по пожарной безопасности, — рассказывает Павел. — Санстанция вынесла требования приостановить работу, но мы уже занесли ходатайство о том, что устранили все требования. Пока мы работаем: нам сказали, что пока можно, а они ждут указаний — не знаю от кого. У них много ходатайств от организаций, но решений пока нет

Павел говорит, что за 15 месяцев работы кофейни это первая такая проверка.

Владелец магазина разливного пива Дмитрий рассказывает, что после санитарного дня 26 октября к нему, как и ко многим другим, пришли с проверками.

— Мы за день вывесили объявление о том, что у нас будет сандень. Вроде как работает декрет № 7 о том, что режим работы не нужно согласовывать, исходя из этого мы никого из властей об этом не предупреждали. Но потом оказалось, что мы должны были это сделать по постановлению № 935. Тогда мы об этом не знали. За это выписали штраф в 0,5 базовой, — рассказывает Дмитрий. — Проверка из МАРТ нашла нарушения, составили акт. Например, у нас есть металлические декоративные таблички с названиями пива, там есть изображение стакана или бутылки. По закону, в таких случаях еще нужно указывать, что чрезмерное употребление пива вредит здоровью. Часть ценников была написана мелом на доске, тоже как элемент декора, чтобы выглядело интереснее. Это также нарушение. Надо, чтобы было расписано название, юридическое наименование, страна, дата прихода и так далее. Нарушения нужно устранить, но запрета на работу у нас нет. В субботу приходила проверка из МЧС, якобы на нас была какая-то жалоба. Я уверен, что эти проверки еще не закончились.

Проверки Дмитрий связывает именно с санитарным днем 26 октября. По его словам, проверяющие из МАРТ и МЧС целенаправленно заходили и в соседние магазины, которые тоже не работали в этот день.

«Очень обидно, когда вместо диалога сразу получаешь максимальный штраф»

Некоторым из тех, кто не работал 26 октября, по результатам проверок выставили немаленькие штрафы.

— К нам приходил МАРТ, проводил проверку, — рассказывает Мария, владелица небольшого цветочного магазина. — По результатам проверки оказалось, что ассортиментный перечень не соответствует образцу, и нас по постановлению закрыли на три месяца. Как я понимаю, с возможностью исправления ошибок и более раннего открытия. Далее к нам приходил МЧС и дал максимальный штраф — 200 базовых для юрлица и 30 базовых для физлица, то есть для меня как владельца (5865 рублей в общей сумме). Штраф был за то, что у нас в двери есть замочная скважина, в которую изнутри якобы может вставляться ключ, и тогда это блокирует возможность посетителю открыть дверь. Хотя у нас не вставлены никакие ключи, а чтобы выйти, не нужно даже нажимать на ручку. На сегодняшний день мне вообще сложно сказать, что будет дальше. Штраф мы пока не платили: у нас есть 10 дней на рассмотрение. Очень хочется верить, что все-таки есть какая-то лояльность со стороны проверяющих органов. Для магазина нашего размера, формата, товарооборота это просто нереальная сумма. Очень обидно, когда ожидаешь МЧС как службу, которая тебе поможет и даст какие-то рекомендации, а вместо диалога сразу получаешь максимальный штраф.

Владелица кафе в Минске Нелли говорит, что к ним тоже приходили с проверкой санстанция, МЧС, МАРТ и налоговая.

— В субботу санстанция среди дня сообщила, что нам надо закрыться немедленно. Нарушения незначительные: не убрана прилегающая территория, разводы на полу, отсутствовала маркировка на инвентаре для уборки, отсутствовала инструкция по применению дезинфицирующего средства. Мы согласны, что это нарушения, однако их можно было устранить за час, а по итогу нас закрыли на неопределенный срок. Персонал пришлось распустить, оставив их, по сути, без заработка. В штате у нас четыре человека. А во вторник МЧС выписал нам штраф в 190 базовых (4845 рублей) за такие нарушения: отсутствие копии документа, ссылка в инструкции на неверное постановление. Штрафы совершенно несоизмеримы с нарушением! Сейчас единственный выход, который мы видим — это объявление себя банкротом. Нам просто негде взять эти деньги, но это наше детище, мы вложили туда всю нашу душу, все наши сбережения, просто все, что было.

Напомним, недавно после проверок штраф 215 базовых также получил магазин LSTR.