Белорусский футболист арестован на 13 суток

Источник материала: Tut.by

За участие в воскресном марше 1 ноября арестован футболист ФК «Городея» Ростислав Шавель. Ему дали 13 суток.



Фото: ФК «Городея»

Он обвинялся по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии), вину не признал, судья Пирожникова постановила назначить ему наказание в виде 13 суток ареста.

Отметим, что нападающий ранее уже привлекался к административной ответственности 28 августа (по той же статье). Тогда он отсидел восемь суток.