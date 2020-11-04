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Белорусский футболист арестован на 13 суток

04.11.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За участие в воскресном марше 1 ноября арестован футболист ФК «Городея» Ростислав Шавель. Ему дали 13 суток.


Фото: ФК «Городея»

Он обвинялся по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии), вину не признал, судья Пирожникова постановила назначить ему наказание в виде 13 суток ареста.

Отметим, что нападающий ранее уже привлекался к административной ответственности 28 августа (по той же статье). Тогда он отсидел восемь суток.

 
 
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За участие в воскресном матче.
 
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