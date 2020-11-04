Что происходит с долларом и евро и какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль сегодня укрепляется к евро и доллару на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, а к российскому рублю падает. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро укрепился на 0,23% — до 3,1011 рубля, доллар вырос на 0,002% — до 2,6585 рубля, а российский рубль вырос на 0,63% — до 3,3196 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ Цептер Банк), а ниже всего — 2,64,5 рубля (БСБ Банк и МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,641 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке, Идея Банке, Беларусбанке (3,085 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Франсабанке — 3,085 рубля.