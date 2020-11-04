Минфин признал право главного инженера МЗКТ Головача на компенсацию за почти три года содержания под стражей

Основное судебное заседание по иску главного инженера МЗКТ Андрея Головача к Министерству финансов о компенсации за почти три года содержания под стражей состоится 26 ноября. Такое решение на предварительном заседании 4 ноября в суде Московского района столицы приняла судья Полина Антипчук.





В суде адвокат Елена Воронко напомнила, что Головача задержали 6 мая 2015 года, а 8 мая его поместили под стражу. Эта мера пресечения, по ее словам, сохранялась до его оправдания судом Фрунзенского района Минска 5 февраля 2018 года. Защитник отметила, что 17 декабря 2019 года тот же суд признал за Головачом право на возмещение имущественного, морального вреда, а также право на восстановление нарушенных трудовых, пенсионных и иных личных неимущественных прав, передает БелаПАН .

Головач, как сказала Воронко, полагает, что «незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, ему были причинены нравственные и физические страдания». «На наш взгляд, моральный вред состоит в причинении нравственных, физических страданий (в том числе в унижении чести и достоинства) незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, на протяжении практически трех лет с момента его задержания и до момента вынесения оправдательного приговора, — пояснила адвокат. — При этом на протяжении всего следствия, а также суда как им самим, так и его защитниками заявлялись ходатайства о прекращении производства по уголовному делу ввиду отсутствия в его действиях состава преступления».

«Мой подзащитный никоим образом не нарушал закон. Он, на наш взгляд, пострадал в морально-этическом и нравственном плане, будучи незаконно обвиненным в преступлении, которое он не совершал. В глазах многих людей были запятнаны его честь и доброе имя, деловая репутация. Нахождение его на протяжении столь длительного периода времени в местах содержания под стражей также явилось для него сильнейшим нервным потрясением. Это привело к ухудшению в том числе состояния здоровья, поскольку на протяжении всего указанного периода времени его мучили головные боли и бессонница. На протяжении трех лет он незаслуженно был лишен своей семьи, которая в результате расследования уголовного дела и рассмотрения в суде находилась, можно сказать, на грани распада. Он вынужден был выживать в абсолютно чуждой для него среде, среди посторонних людей, осознавая тот факт, что инкриминируемые ему преступления он не совершал и является человеком с чистой совестью и именем. Он находился вдали от родного дома и близких людей, был крайне обеспокоен тем, что из-за клейма преступника его две дочери, а также внуки не смогут построить свою жизнь», — добавила Воронко.

Защитник отметила, что с учетом «потерь, унижений, страданий, душевных переживаний», перенесенные нравственные и физические страдания Головач оценивает в сумму 50 тыс. рублей, которые он просит взыскать с казны государства в счет материального возмещения морального вреда.

Представители Министерства финансов на предварительное заседание суда не явились. В представленном суду письменном пояснении министерство признало право Головача на получение компенсации и попросило суд определить размер компенсации морального вреда «в зависимости от характера причиненных Головачу физических и нравственных страданий» с учетом требований «разумности и справедливости».

На вопрос журналистов, почему Головач требует компенсацию за почти три года, а не более чем четыре года содержания под стражей, адвокат Воронко после завершения предварительного заседания пояснила, что оставшийся период главный инженер МЗКТ находился под стражей по иному обвинению. Чтобы потребовать компенсацию за этот период, Головачу нужно обратиться в суд за признанием за ним такого права. Будет ли он обращаться за этим в суд, Воронко не знает.

Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач вместе с несколькими сотрудниками предприятия был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей с учетом деноминации. В феврале 2018 года суд его оправдал, но сразу же после вынесения оправдательного приговора он был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро, якобы полученных в период 2008—2015 годов.

Головача обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК), а также злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач вину категорически отрицал.

19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, его освободили в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей. Спустя десять дней Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор, однако Минский городской суд оставил его в силе.