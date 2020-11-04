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В Польше протесты. Власть отложила почти полный запрет на аборты

04.11.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вопреки ожиданиям, решение Конституционного суда Польши по запрету абортов не было опубликовано 2 ноября.

В Польше протесты. Власть отложила почти полный запрет на аборты

22 октября КС принял решение, что положение закона о прерывании беременности по медицинским показаниям не соответствует Конституции, передает Reform.

Ранее закон позволял проводить аборт, если дородовые тесты и другие медицинские условия указывают на высокую вероятность тяжелого и небратимого поражения ребенка, или неизлечимого опасного для жизни заболевания, а также в случае угрозы здоровью женщины.

Теперь же проект предполагает возможность прерывания беременности только если ребенок родится неподвижным, или будет иметь заболевание, дефект, ведущий к смерти, независимо от терапевтических мер.

Решение Конституционного суда вызвало массовые протесты в Польше. Их даже прокомментировал Александр Лукашенко. Протесты он назвал революцией из-за того, что Анджей Дуда сфальсифицировал президентские выборы летом.

«Идет дискуссия… Хорошо дать немного времени для диалога и выработки новой позиции», — так прокомментировал ситуацию глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, сообщает Polskie Radio.

 
 
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Вопреки ожиданиям, решение Конституционного суда Польши по запрету абортов не было опубликовано 2 ноября.
 
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