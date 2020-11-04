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Фонды солидарности выплатили 2,7 млн долларов пострадавшим от репрессий белорусам

04.11.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сумме кампания BY_help и Фонд солидарности BYSOL выплатили около 2,7 млн долларов гражданам, пострадавшим от политических репрессий.

Фонды солидарности выплатили 2,7 млн долларов пострадавшим от репрессий белорусам

Об этом в Facebook рассказал Андрей Стрижак, сооснователь BY_help и BYSOL, волонтер и общественный деятель.

Всего помощь получили 3 443 человека на общую сумму в 2, 68 миллиона долларов.

Стоит отметить, что BY_help оказывает финансовую помощь белорусам, которые были арестованы или оштрафованы за участие в протестах, избиты или ранены на протестах, при задержании, в милиции и пр.

Кампания существовала и ранее, но возобновила свою работу в конце июня, когда в Беларуси начались массовые задержания на протестах.

Кампании помогают: арестованным, оштрафованным, раненым/избитым, с оплатой адвоката (в исключительных случаях), уволенным/отчисленным за политические убеждения, уволившимся в знак протеста против действий властей, организованным стачкомам.

О том, как оставлять заявки для получения помощи, читайте здесь.

 
 
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В сумме кампания BY_help и Фонд солидарности BYSOL выплатили около 2,7 млн долларов гражданам, пострадавшим от политических репрессий.
 
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