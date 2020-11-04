|
Фонды солидарности выплатили 2,7 млн долларов пострадавшим от репрессий белорусам
Источник материала: Навiны
В сумме кампания BY_help и Фонд солидарности BYSOL выплатили около 2,7 млн долларов гражданам, пострадавшим от политических репрессий.
Об этом в
Всего помощь получили 3 443 человека на общую сумму в 2, 68 миллиона долларов.
Стоит отметить, что BY_help оказывает финансовую помощь белорусам, которые были арестованы или оштрафованы за участие в протестах, избиты или ранены на протестах, при задержании, в милиции и пр.
Кампания существовала и ранее, но возобновила свою работу в конце июня, когда в Беларуси начались массовые задержания на протестах.
Кампании помогают: арестованным, оштрафованным, раненым/избитым, с оплатой адвоката (в исключительных случаях), уволенным/отчисленным за политические убеждения, уволившимся в знак протеста против действий властей, организованным стачкомам.
О том, как оставлять заявки для получения помощи, читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сумме кампания BY_help и Фонд солидарности BYSOL выплатили около 2,7 млн долларов гражданам, пострадавшим от политических репрессий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)