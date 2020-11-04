Как давать объяснения до возбуждения уголовного дела

До возбуждения уголовного дела орган уголовного преследования может получить объяснения у потенциального подозреваемого.

О том, почему эти объяснения важны, и как дать их правильно, Naviny.by рассказывает адвокат Виталий Якушев .



Адвокат Виталий Якушев

В первую очередь, необходимо помнить, что всё, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Довольно часто те сведения, которые содержатся в объяснениях, служат основанием к возбуждению уголовного дела.

Это означает, что на основании объяснений, которые вы сами дадите, может быть возбуждено уголовное дело, и вы можете стать подозреваемым, что в последующем может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.

Поэтому к даче объяснений следует относиться серьезно.

Три главные сложности

Первая сложность заключается в том, что зачастую при даче объяснений не присутствует адвокат, с которым вы могли бы проконсультироваться.

Адвокат-защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента возбуждения уголовного дела, задержания, применения меры пресечения, признания лица подозреваемым или предъявления обвинения.

Объяснения же берутся раньше. Причем даже в том случае, если в последующем участие адвоката в деле окажется обязательным, органы уголовного преследования могут взять у вас объяснения без адвоката. И эти объяснения будут считаться законным доказательством вашей вины в совершении преступления.

Отсутствие у вас юридических знаний и опыта участия в уголовных делах существенно затрудняет защиту вами своих прав и законных интересов.

Вероятность ошибок при даче объяснений без предварительной консультации с адвокатом очень высока.

Ошибки могут заключаться в том, что вы скрываете факты, о которых следовало бы сказать, либо вы, наоборот, рассказываете о фактах, о которых вас не спрашивали и о которых можно было промолчать, или сообщаете недостоверные сведения.

Второй сложностью при даче объяснений является нехватка времени для обдумывания своей позиции. Ведь органы уголовного преследования будут брать у вас объяснения, как правило, непосредственно после произошедших событий.

Третьей сложностью является то, что человек при даче объяснений находится в состоянии стресса, что увеличивает вероятность ошибок.

Руководство к действию

С учетом вышесказанного при даче объяснений рекомендую придерживаться нескольких правил.

1. Обязательно проконсультируйтесь с адвокатом до начала дачи объяснений.

В ходе консультации детально согласуйте с адвокатом правовую позицию по делу.

2. При даче объяснений придерживайтесь своей позиции, которую вы согласовали с адвокатом.

3. Обдумывайте свои ответы и не спешите отвечать — вы имеете право думать столько, сколько вам необходимо.

4. При попытке оказать на вас незаконное воздействие просите отразить это в объяснениях либо сами напишите об этом.

Например, требуйте включить в объяснения либо собственноручно допишите в них такую фразу, как «При получении объяснений сотрудник милиции угрожал мне задержанием, заключением под стражу, уголовной ответственностью, требовал от меня признать вину в том, чего я не совершал».

Помните, что закон запрещает принуждать к даче объяснений путем насилия, угроз и других незаконных мер.

5. Внимательно читайте объяснения перед их подписанием.

При наличии неточностей или неверных сведений обязательно требуйте их исправления. Если в объяснениях отсутствуют важные факты, о которых вы рассказали, требуйте дополнить объяснения. Если сотрудник милиции откажется исправлять, дополнять или исправит неверно, то собственноручно сделайте запись о том, что именно указано неверно, в чем заключается неточность или напишите дополнение. Только после этого подписывайте объяснения с фразой о том, что «в остальном с моих слов записано верно».

6. Запоминайте свои объяснения, всё то, что вы говорили.

Это нужно для того, чтобы в последующем не противоречить самому себе и тем самым не давать поводов для недоверия к сказанному вами.

7. По возможности давайте объяснения в присутствии адвоката.

Адвокат будет следить за соблюдением ваших прав и законных интересов. Само по себе присутствие адвоката при даче объяснений значительно снизит риск незаконного воздействия на вас.

Право на юридическую помощь, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвоката, закреплено статьей 62 Конституции Беларуси. Тем не менее, на практике все еще встречаются случаи, когда в допуске адвоката к процессу отобрания объяснений отказывают.

8. Если вы не уверены в том, что сможете дать объяснения без адвоката, в том числе в случае, если в допуске адвоката вам отказывают, то откажитесь от дачи объяснений в отсутствие адвоката.

При этом сошлитесь на свое право отказаться от дачи показаний и объяснений против самого себя. Это право гарантировано вам статьей 27 Конституции Беларуси.

И если вы хотите дать объяснения в присутствии адвоката, то скажите, что вы готовы рассказать об обстоятельствах произошедшего, если он будет находиться с вами.