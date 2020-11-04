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Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Что нас ждет 6 ноября?

04.11.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пятый срок «президентства» Александра Лукашенко должен завершиться 6 ноября 2020 г. Если исходить из того, что предыдущую присягу он принес 6 ноября 2015 г.

Это формальный подход к решению вопроса об окончании полномочий Лукашенко, если исходить из действующей редакции Конституции и допустить возможность замещения должности президента пять раз подряд.

На самом деле, по строгим юридическим меркам, полномочия Лукашенко окончились после того, когда он в нарушение Конституции 1994 г. и решения Конституционного суда от 4 ноября 1996 г. ввел в действие новую редакцию Конституции.

Следует также учитывать, что в октябре 2004 г. был проведен республиканский референдум по вопросу о праве «первого Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко» участвовать в очередных выборах.

Однако фактом остается то, что выборы 2020 г. не были свободными, открытыми и честными. Поэтому их результатам верить нельзя. В нарушение статьи 81 Избирательного кодекса повторные выборы не были назначены. Значит, очередной срок президентской каденции закончился.

Согласно статье 89 действующей Конституции, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия переходят к премьер-министру. Таковым сегодня является Роман Головченко.

Тем самым, в ближайшие дни предстоит решить вопрос о легитимности верховной власти в Республике Беларусь. В этом заинтересован не только белорусский народ как источник государственной власти, но и Запад, и Россия. Скорее всего, выход нужно искать в переговорном процессе между представителями власти (при уходе Лукашенко с должности главы государства) и объединенной оппозицией. Гарантами в этом процессе может выступить «нормандская четверка» (США, Россия, Франция, Германия).

 

 

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Что нас ждет 6 ноября?Мнения колумнистов могут не совпадать с мнением редакции. Приглашаем читателей предлагать для участия в проекте новых авторов или собственные «Мнения».
 
 
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Пятый срок «президентства» Александра Лукашенко должен завершиться 6 ноября 2020 г. Если исходить из того, что предыдущую присягу он принес 6 ноября 2015 г.
 
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