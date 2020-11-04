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В Минлесхозе озаботились «гуманностью» капканов

04.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начались общественные обсуждения проекта ТКП (технического кодекса установившейся практики) «Капканы. Правила применения»



Документ, размещенный на сайте ведомства, состоит из шести разделов. Основное из предполагаемых новшеств - разделение капканов на виды (ущемляющие и давящие) с четким описанием их конструктивных элементов. Это позволит в будущем осуществить переход от использования при проведении охот от «негуманных» ущемляющих капканов к более «гуманным» давящим.

Изначально эта инициатива исходила от представителей общественных организаций и была поддержана Министерством лесного хозяйства, подготовившим проект документа. В случае его принятия переход к более гуманным видам капканов может состояться в течение ближайших лет.
 
 
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Начались общественные обсуждения проекта ТКП (технического кодекса установившейся практики) «Капканы. Правила применения»
 
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