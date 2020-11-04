В Минлесхозе озаботились «гуманностью» капканов









Документ, размещенный на сайте ведомства, состоит из шести разделов. Основное из предполагаемых новшеств - разделение капканов на виды (ущемляющие и давящие) с четким описанием их конструктивных элементов. Это позволит в будущем осуществить переход от использования при проведении охот от «негуманных» ущемляющих капканов к более «гуманным» давящим.





Изначально эта инициатива исходила от представителей общественных организаций и была поддержана Министерством лесного хозяйства, подготовившим проект документа. В случае его принятия переход к более гуманным видам капканов может состояться в течение ближайших лет.